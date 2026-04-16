"Укрзализныця" увеличила перевозку зерна в первой половине апреля

За первые две недели апреля общий объем транспортировки по железной дороге зерновых достиг 1 млн 434 тыс. т. Это на 1,7% больше, чем за аналогичный период марта.

Динамика экспортных отгрузок

Несмотря на общий рост объемов, в экспортном сообщении зафиксировано незначительное снижение показателей.

За 14 дней месяца по железной дороге на экспорт отправлено 1 млн 280 тыс. т зерна, что на 0,4% меньше по сравнению с соответствующим периодом прошлого месяца.

В то же время среднесуточная нагрузка в апреле продемонстрировала спад на 8,5 % и в настоящее время составляет 81,2 тыс. т.

Распределение логистических маршрутов

Основным каналом сбыта агропродукции остаются морские пути. В направлении морских портов было транспортировано 93% всего экспортного объема зерна.

Доля железнодорожных перевозок через западные пограничные переходы остается низкой и составляет лишь 7% от общего объема экспортируемого зерна.

Напомним, в течение первых 25 суток марта железнодорожные экспортные перевозки зерна выросли на 22% по отношению к показателям аналогичного периода прошлого года. При этом среднесуточный показатель в марте составляет 87,9 тыс. тонн, что на 0,8% уступает результатам февраля 2026 года.