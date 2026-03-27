"Укрзализныця" наращивает экспорт зерна: показатели марта выросли на 22%

В первые 25 суток железнодорожные экспортные перевозки зерна выросли на 22% по отношению к показателям аналогичного периода прошлого года. При этом среднесуточный показатель в марте составляет 87,9 тыс. тонн, что на 0,8% уступает результатам февраля 2026 года.

Как пишет Delo.ua, такие данные предоставил заместитель директора департамента технологии перевозок и коммерческой работы АО "Укрзализныця" Валерий Ткачев, пишет RAIL.insider.

По оперативным данным, за первые 25 суток месяца железнодорожным транспортом было перевезено более 2,53 млн т зерновых грузов.

Этот результат на 23% превышает показатели аналогичного периода в прошлом году и на 5% опережает объемы предыдущего месяца.

Особо заметный рост наблюдается именно в сегменте экспорта. За неполный месяц на внешние рынки по железной дороге отправлено 2,28 млн тонн зерновых грузов.

По сравнению с февралем этого года объемы экспорта увеличились на 3,5%. Если же сравнивать с мартом 2025 года, то прирост составляет 22%.

В структуре логистики зерновых грузов абсолютное лидерство сохраняют морские порты.

Именно через портовую инфраструктуру экспортируется 91% всего объема зерна.

Остальные 9% грузов направляются через западные пограничные переходы в страны Европы.

Напомним, экспорт украинского зерна с начала сезона 2025/26 превысил 16,9 млн. тонн. Из этой суммы почти 1,39 млн. тонн было отправлено иностранным партнерам в течение января. Это на 17% или на 284 тысячи тонн меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.