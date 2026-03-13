Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,16

+0,19

EUR

50,96

+0,02

Наличный курс:

USD

44,45

44,30

EUR

51,65

51,40

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Рост экспорта: "Укрзализныця" перевезла более 1 млн тонн зерновых за 10 дней марта

железная дорога, зерновозы
Перевозка зерновых железной дорогой в Украину / Shutterstock

В первой декаде марта 2026 года по железной дороге в Украину перевезено 1 млн 32 тыс. тонн зерновых, что на 11% больше, чем в феврале.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Railinsider.

Рекордные перевозки зерновых по железной дороге

Среднесуточный объем нагрузки в марте составил 86,9 тыс. тонн, что на 2% меньше показателя февраля. В то же время, общий объем перевозок превысил результаты февраля на 11% и показатели марта прошлого года на 8%.

Экспорт зерновых также показывает положительную динамику. За первые 10 дней марта по железной дороге перевезено 928 тыс. тонн зерновых – на 10% больше, чем в феврале, и на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Традиционно большинство грузов – 91% – проходит через морские порты, тогда как доля экспорта через пограничные переходы составляет 9%.

Напомним, экспорт украинского зерна с начала сезона 2025/26 превысил 16,9 млн. тонн. Из этой суммы почти 1,39 млн. тонн было отправлено иностранным партнерам в течение января. Это на 17% или на 284 тысячи тонн меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Автор:
Ольга Опенько