Рост экспорта: "Укрзализныця" перевезла более 1 млн тонн зерновых за 10 дней марта

В первой декаде марта 2026 года по железной дороге в Украину перевезено 1 млн 32 тыс. тонн зерновых, что на 11% больше, чем в феврале.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Railinsider.

Рекордные перевозки зерновых по железной дороге

Среднесуточный объем нагрузки в марте составил 86,9 тыс. тонн, что на 2% меньше показателя февраля. В то же время, общий объем перевозок превысил результаты февраля на 11% и показатели марта прошлого года на 8%.

Экспорт зерновых также показывает положительную динамику. За первые 10 дней марта по железной дороге перевезено 928 тыс. тонн зерновых – на 10% больше, чем в феврале, и на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Традиционно большинство грузов – 91% – проходит через морские порты, тогда как доля экспорта через пограничные переходы составляет 9%.

Напомним, экспорт украинского зерна с начала сезона 2025/26 превысил 16,9 млн. тонн. Из этой суммы почти 1,39 млн. тонн было отправлено иностранным партнерам в течение января. Это на 17% или на 284 тысячи тонн меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.