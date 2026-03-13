Зростання експорту: "Укрзалізниця" перевезла понад 1 млн тонн зернових за 10 днів березня

У першій декаді березня 2026 року залізницею в Україні перевезено 1 млн 32 тис. тонн зернових, що на 11% більше, ніж у лютому.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Railinsider.

Рекордні перевезення зернових залізницею

Середньодобовий обсяг навантаження у березні становив 86,9 тис. тонн, що на 2% менше за показник лютого. Водночас загальний обсяг перевезень перевищив результати лютого на 11% та показники березня минулого року на 8%.

Експорт зернових також демонструє позитивну динаміку. За перші 10 днів березня залізницею перевезено 928 тис. тонн зернових – на 10% більше, ніж у лютому, та на 8% більше порівняно з аналогічним періодом 2025 року.

Традиційно більшість вантажів – 91% – проходить через морські порти, тоді як частка експорту через прикордонні переходи становить 9%.

Нагадаємо, експорт українського зерна з початку сезону 2025/26 перевищив 16,9 млн тонн. З цієї суми майже 1,39 млн тонн було відправлено іноземним партнерам протягом січня. Це на 17%, або на 284 тисячі тонн менше порівняно з аналогічним періодом минулого року.