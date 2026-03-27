"Укрзалізниця" нарощує експорт зерна: показники березня зросли на 22%

вагони
Експорт зерна залізницею зріс на 22% у березні / Depositphotos

Протягом перших 25 діб березня залізничні експортні перевезення зерна зросли на 22% відносно показників аналогічного періоду минулого року. При цьому середньодобовий показник у березні становить 87,9 тис. тонн, що на 0,8% поступається результатам лютого 2026 року.

Як пише Delo.ua, такі дані надав заступник директора департаменту технології перевезень та комерційної роботи АТ "Укрзалізниця" Валерій Ткачов, пише RAIL.insider.

За оперативними даними, за перші 25 діб місяця, залізничним транспортом було перевезено понад 2,53 млн т зернових вантажів.

Цей результат на 23% перевищує показники аналогічного періоду минулого року та на 5% випереджає обсяги попереднього місяця.

Особливо помітне зростання спостерігається саме в сегменті експорту. За неповний місяць на зовнішні ринки залізницею відправлено 2,28 млн тонн зернових вантажів.

Порівняно з лютим поточного року обсяги експорту збільшилися на 3,5%. Якщо ж порівнювати з березнем 2025 року, то приріст становить суттєві 22%.

У структурі логістики зернових вантажів абсолютне лідерство зберігають морські порти.

Саме через портову інфраструктуру наразі експортується 91% усього обсягу збіжжя.

Решта 9% вантажів спрямовується через західні прикордонні переходи до країн Європи. 

Нагадаємо, експорт українського зерна з початку сезону 2025/26 перевищив 16,9 млн тонн. З цієї суми майже 1,39 млн тонн було відправлено іноземним партнерам протягом січня. Це на 17%, або на 284 тисячі тонн менше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Автор:
Тетяна Бесараб