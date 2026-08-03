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Черги вагонів-зерновозів на західному кордоні зросли втричі: що відбувається з агроекспортом

вагони-зерновози
Черги зерновозів на кордоні зросли втричі / Depositphotos

Наприкінці липня накопичення вагонів-зерновозів біля західних прикордонних переходів зросло більш ніж утричі — з 58 до 201 одиниці. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на аналітиків Spike Brokers.

Черги збільшуються попри скорочення обсягів передачі сільгосппродукції через кордон, що свідчить про посилення конкуренції за пропускну спроможність інфраструктури

Середньодобовий показник передачі зернових і шротів через сухопутні кордони у липні становив 135 вагонів на добу — це на 20% менше, ніж наприкінці червня.

Розподіл експорту (вагонів/доба):

  • Угорщина — 37,6;
  • Словаччина — 17,3;
  • Польща — 14,9;
  • Румунія — 1,1.

Загалом за 28 днів липня залізницею перевезено 1,89 млн тонн зернових вантажів. Це на 30,2% менше показників червня, але на 82,3% перевищує аналогічний період минулого року.

На експорт залізницею спрямували 1,564 млн тонн зерна та продуктів помелу, 165,4 тис. тонн макухи і шротів, а також 90,5 тис. тонн рослинної олії.

Динаміка морських та річкових маршрутів

Головним каналом експорту зерна залишаються морські порти — на них припадає 88% залізничних перевезень зернових, тоді як через сухопутні кордони експортують лише 12% (водночас для олії та шроту західний кордон залишається основним шляхом).

Наприкінці місяця залізнична логістика у напрямку портів Великої Одеси суттєво гальмувала:

  • Кількість зерновозів у напрямку одеських портів впала до рекордно низьких 1 356 вагонів;
  • Середньодобове вивантаження знизилося до 690 вагонів;
  • Середньодобове навантаження впало до 580 вагонів на добу.

На загальний обсяг перевезень до морських портів (1,38 млн тонн у липні, -37% до червня) негативно вплинули конвенційні обмеження: портові термінали виявилися переповненими через затримки з перевантаженням суден «на воду».

Натомість Дунайський кластер показав зростання: кількість зерновозів у русі в цьому напрямку збільшилася до 1 141 вагона, а середньодобове вивантаження зросло до 51 вагона на добу.

Нагадаємо, за перші два тижні квітня загальний обсяг транспортування залізницею зернових сягнув 1 млн 434 тис. т. Це на 1,7% більше, ніж за аналогічний період березня.

Автор:
Тетяна Бесараб