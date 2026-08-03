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"Київстар" оптимізує розвиток мережі та готується до запуску 5G

мобільні оператори України, Київстар, Vodafone, lifecell
Київстар може виділити оптоволоконну мережу в окремий бізнес-напрям

“Київстар” розглядає виділення магістральної оптоволоконної мережі в окремий бізнес. Компанія має понад 50 тисяч км оптоволокна та готується до впровадження 5G.

Про це інформує Delo.ua з посилання на повідомлення "Інтерфакс-Україна".

"Київстар" розглядає створення окремого бізнесу

Наразі "Київстар" не планує значних вкладень у розширення оптоволоконної мережі, оскільки вже має одну з найбільших інфраструктур такого типу в Україні. Загальна протяжність мережі компанії перевищує 50 тисяч кілометрів і включає магістральні канали та транспортну мережу.

Одним із головних напрямів роботи компанії залишається підготовка до впровадження технології 5G. Для цього оператор розширює підключення базових станцій до оптоволоконної інфраструктури.

За даними компанії, наразі близько 50% базових станцій у масштабах країни вже мають оптоволоконне підключення, а в окремих містах цей показник сягає 70%.

За підсумками другого кварталу 2026 року EBITDA "Київстару" зросла на 21,1% — до 8,3 млрд грн, а виручка збільшилася на 27% — до 14,9 млрд грн. Чистий прибуток компанії за перше півріччя зріс на 36,1% у річному вимірі та становив 7,1 млрд грн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що"Київстар" хоче купити великого хмарного провайдера GigaCloud. Про наміри придбати 80% акцій компанії стало відомо ще у вересні 2025 року. Це поглинання дозволить мобільному оператору суттєво розширити свій портфель цифрових сервісів для бізнесу.

Автор:
Ольга Опенько