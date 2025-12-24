На Рождество правительство обещало украинцам больше часов со светом: почему этого не удалось сделать

Несмотря на то, что Кабинет Министров обещал сократить отключение электроэнергии на Рождество, украинцы столкнулись с усилением графиков. Опрошенные Delo.ua эксперты говорят, что планы правительства разрушили новые массированные атаки, повлекшие значительные проблемы в энергетике.

В середине декабря премьер-министр Юлия Свириденко анонсировала понижение продолжительности отключений света уже с 24 декабря. Этого должны были достичь высвободив дополнительные 800 МВт мощностей через более справедливое распределение электроэнергии.

Дело в том, что графики отключений не касаются критической инфраструктуры. К линиям таких объектов были также подключены и другие потребители. По поручению правительства таких потребителей отсоединили. Кроме этого был пересмотрен и сокращен и сам перечень критически важных объектов. Таким образом, дефицитные мегаватты, высвобождавшиеся в результате планировали перераспределить между всеми потребителями. Это позволило в среднем увеличить продолжительность часов со светом.

Почему на праздники отключений не станет меньше

Несмотря на планы правительства дать украинцам больше часов с электроэнергией не удалось из-за усиления обстрелов и холодной погоды. Хотя пересмотр критических потребителей и высвобождение дефицитных мегаватт может помочь энергосистеме, этот фактор нивелировали новые российские атаки на энергосистему , произошедшие накануне Рождества, считает аналитик рынка электроэнергии ExPro Consulting Дарья Орлова .

"Когда правительство обещало снизить продолжительность отключений, там не учитывали, что может быть новая атака. Так что высвобождение новых мощностей не поможет. К тому же сейчас холодная погода, поэтому потребление электроэнергии возросло. Таким образом отключения усилились", — говорит Орлова.

Директор специальных программ НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев указывает на то, что после последних массированных атак на энергетику планы Кабмина утратили актуальность.

"Нет никакого смысла распределять мощности, которые находятся под ударом. Если бы добавили еще 1 ГВт нового поколения и уже его распределили между бытовыми потребителями, графики действительно можно было бы сократить", - подчеркнул Рябцев.

С этим согласен и директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко . По его мнению, в ближайшие дни ситуация с графиками почасовых отключений не улучшится, а наоборот ухудшится.

"Перераспределение электроэнергии от объектов критической инфраструктуры до бытовых потребителей не решает главной проблемы — состояния энергосистемы в результате обстрелов. Это может лишь минимизировать последствия, но военный фактор остается определяющим", — рассуждает Омельченко.

Когда часов без света станет меньше

По данным Министерства энергетики, из-за массированной атаки энергетики 23 декабря были полностью обесточены потребители в трех областях : Ровенской, Хмельницкой и Тернопольской. Кроме этого из-за этого обстрела украинские атомные электростанции были вынуждены снизить генерацию. В ночь на 24 декабря произошла новая атака на энергосистему, по которой без света оказались потребители в Сумской, Днепропетровской, Херсонской, Харьковской и Черниговской областях. Однако энергетики почти сразу приступили к ликвидации последствий этих атак. Так что в ближайшее время ситуация улучшится.

Рябцев отмечает, что перед атакой 23 декабря диспетчер дал команду на разгрузку атомных энергоблоков, так что подстанции "Укрэнерго" обесточены еще до поражения. Это позволило минимизировать ущерб от атаки. А в тот же день энергетикам удалось частично восстановить поврежденные объекты, аварийные графики заменили стабилизационными.

"Мой прогноз по отключениям в западных областях можно охарактеризовать как умеренно-оптимистический. Да, повреждения есть, чтобы их исправить придется приложить значительные усилия. Но графики на западе страны сейчас менее длительны чем на Левобережье. Сокращение продолжительности отключений на западе можно будет ожидать в течение недели" — говорит Рябцев.

Орлова соглашается с тем, что, если не будет новых массированных атак, ситуация с отключениями в западных областях станет лучше уже к концу недели. В то же время она отмечает, что в результате ударов в ночь на 24 декабря объекты генерации на востоке и в центре страны получили существенные повреждения, что повлекло значительные проблемы на Харьковщине, Полтавщине и Черниговщине. К тому же из-за похолодания выросло потребление электроэнергии и это добавило дополнительную нагрузку на энергосистему.

"Я думаю восстановление генерации в восточных и центральных областях потребует больше времени, чем восстановление подстанций на западе страны. Поэтому ситуация будет оставаться сложной по крайней мере ближайшие две недели", - считает Орлова.

Таким образом, несмотря на обещания правительства увеличить часы со светом, графики на праздники наоборот усилили из-за массированных российских атак. Если не будет новых массированных атак, то через несколько недель ситуация может улучшиться. Однако украинцам в любом случае следует готовиться к тому, что отключение света будет продолжаться весь отопительный сезон.