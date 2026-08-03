Золото дорожает на фоне обвала цен на нефть: как заявления Трампа по Ирану повлияли на рынок

В понедельник мировые цены на золото пошли вверх. Рынок драгметаллов отреагировал ростом на падение нефтяных котировок после того, как президент США Дональд Трамп воздержался от новых военных ударов по Ирану.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Сколько стоит драгоценный металл

Спотовая цена на золото выросла на 0,7% до 4068,54 доллара за унцию. Фьючерсы на золото в США выросли на 0,9% до 4066,60 доллара.

Дополнительным фактором поддержки для драгметалла стало ослабление доллара США из-за вмешательства регуляторов на валютном рынке для поддержки иены. Это сделало покупку слитков, номинированных в долларах, более доступной для иностранных инвесторов.

Инфляция и оценка аналитиков

Несмотря на утренний подъем, эксперты предостерегают от чрезмерного оптимизма. По словам главного рыночного аналитика KCM Trade Тима Уотерера, рост металла остается сдержанным из-за сохранения общей неопределенности вокруг рынка нефти (где цены упали более 5%) и ситуации на Ближнем Востоке.

Дональд Трамп заявил о начале переговоров с Ираном, однако отказался определять четкие сроки заключения соглашения.

Долгое время золото находилось под давлением из-за рисков инфляционного скачка, вызванного конфликтом.

Высокая инфляция заставляет центробанки держать высокими процентные ставки, что обычно снижает привлекательность золота как актива, не приносящего процентного дохода.

Напомним, в начале июля JPMorgan снизил прогноз стоимости золота из-за более слабого, чем ожидалось, спроса со стороны ключевых секторов. Банк ожидает, что в третьем квартале цена металла составит около $4300 за унцию, а в четвертом квартале — $4500 за унцию.