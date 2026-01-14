Запланована подія 2

У Києві з 15 січня можуть поліпшити графіки електропостачання

За відсутності атак у столиці очікують пом’якшення графіків електропостачання / Pexels

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що попри постійні удари, енергосистема тримається і за умови відсутності масованих ворожих атак з вечора 15 січня у Києві очікується поліпшення графіків електропостачання.

Як інформує Delo.ua, про це вона розповіла під час засідання Верховної Ради.

За словами Свириденко, наразі на правому березі Києва застосовуються графіки з п’ятьма годинами електропостачання та п’ятьма годинами відключень. Це стосується Шевченківського, Подільського, частково Солом’янського, Голосіївського та Печерського районів.

На лівому березі, зокрема в Дніпровському, Дарницькому та Деснянському районах, а також частково у Шевченківському й Оболонському районах, діють більш жорсткі графіки — від трьох–чотирьох до дев’яти–десяти годин без електропостачання.

Прем’єр-міністр наголосила, що у разі відсутності нових масованих атак з боку РФ з вечора четверга, 15 січня, енергетики планують поліпшити графіки відключень у столиці.

За її словами, частину правого берега знеструмлюють за графіком 5 годин зі світлом і 5 — без. На лівому березі відключення діють протягом 9-10 годин, світло тим часом є упродовж 3-4 годин.

У ДТЕК зауважили, що на Київщині у Бучанському районі скасували екстрені знеструмлення. Там почали діяти погодинні графіки. Водночас у Бориспільському та Броварському районах тривають аварійні відключення.

Раніше Свириденко повідомляла, що найскладніша ситуація з енергетикою в окремих районах Києва та на лівому березі Київської області, зокрема Бориспільському та Броварському районах. 

Автор:
Тетяна Гойденко