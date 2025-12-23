Інвестиції, кредити та інновації: якою буде державна підтримка бізнесу у 2026 році

Бюджет-2026 передбачає посилену підтримку українського бізнесу: 51,8 млрд грн виділяється на кредитування, іпотеку, розвиток інновацій та підвищення енергоефективності. Програми спрямовані на відновлення підприємств у умовах війни, створення робочих місць та залучення інвестицій.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів.

Український бізнес у 2026 році

У бюджеті на 2026 рік передбачено значне фінансування програм підтримки бізнесу, інновацій та енергоефективності, що сприятиме відновленню економіки та залученню інвестицій.

Одним із ключових інструментів залишається програма "Доступні кредити 5–7–9%", що реалізується через Фонд розвитку підприємництва. На її фінансування виділено 18 млрд грн, що дозволить підтримувати оборотний капітал, розширювати мікро-, мале та середнє підприємництво та стимулювати інвестиції у виробничі потужності.

Програма "єОселя" передбачає доступну іпотеку для громадян та підтримку будівельного сектору. На її фінансування через Укрфінжитло виділено 17,1 млрд грн, що створить більше можливостей для придбання житла та додатковий економічний імпульс у регіонах.

Фонд розвитку інновацій отримає 7,4 млрд грн. Кошти спрямовуватимуть на розвиток оборонних технологій у межах проєкту Brave1, створення нових зразків техніки та обладнання для потреб оборони, робототехніку, безпілотні технології та дослідження інноваційних рішень.

На програми прямої підтримки бізнесу — від експортних інструментів до стимулювання переробки — закладено 4,9 млрд грн. Це включає грантові програми, підтримку індустріальних парків та інвестиційні стимули для підприємств.

Стратегічну увагу приділено трансформації економіки та низьковуглецевим технологіям. Фонд декарбонізації отримає 1,9 млрд грн для модернізації виробництва та адаптації до європейських стандартів щодо викидів, а кредитування проєктів енергоефективності для бізнесу продовжиться.

Ще 1,9 млрд грн виділено на внесок України до американо-українського інвестиційного фонду відбудови, що спрямовуватиме приватні та інституційні інвестиції у ключові галузі економіки та забезпечуватиме довгострокову модернізацію країни.

Фонд енергоефективності отримає 0,6 млрд грн для співфінансування проєктів підвищення енергоефективності житла та відновлення зруйнованих домогосподарств.

Таким чином, бюджет-2026 передбачає комплексну підтримку бізнесу, інноваційних технологій та енергоефективності, що сприятиме стабілізації та розвитку економіки України.

