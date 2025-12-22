Програма "5-7-9%": за тиждень бізнес отримав майже три мільярди гривень пільгових кредитів

Державна програма "Доступні кредити 5-7-9%" стала надійною фінансовою підтримкою для тисяч компаній. Лише за останній тиждень, з 15 по 19 грудня, банки видали 530 пільгових кредитів на загальну суму 2,7 млрд грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Результати 2025 року

З початку 2025 року підприємці залучили вже 28 187 кредитів. Загальна сума підтримки сягнула неймовірних 84,4 млрд грн. Державні банки традиційно тримають лідерство, забезпечивши фінансуванням понад 20 тисяч заявок.

Куди спрямовують кошти?

За весь час дії воєнного стану загальна сума виданих коштів перетнула позначку у 360,8 млрд грн. Статистика на 22 грудня показує, що пріоритети бізнесу чітко структуровані:

80,15 млрд грн – на фінансування оборотного капіталу;

56,84 млрд грн – на антивоєнні цілі;

54,57 млрд грн – на інвестиційні цілі;

53,30 млрд грн – на переробку сільськогосподарської продукції;

51,36 млрд грн – кредитування в зоні високого воєнного ризику;

48,90 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

3,75 млрд грн – на фінансування енергосервісу.

Надійний фундамент

Від моменту запуску програми було підписано понад 132 тисячі договорів. Це результат злагодженої роботи Фонду розвитку підприємництва (ФРП), Міністерства фінансів та 47 банків-партнерів. Програма "5-7-9%" продовжує залишатися головним інструментом підтримки мікро-, малого та середнього бізнесу, перетворюючи кредитні ресурси на робочі місця та податки для нашої країни.

Нагадаємо, з 8 по 12 грудня представники мікро-, малого та середнього бізнесу в рамках держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" отримали від банків 658 пільгових кредитів. Загальна сума підтримки склала 1,8 млрд грн