Инвестиции, кредиты и инновации: какой будет государственная поддержка бизнеса в 2026 году

Бюджет-2026 предусматривает усиленную поддержку украинского бизнеса: 51,8 млрд. грн. выделяется на кредитование, ипотеку, развитие инноваций и повышение энергоэффективности. Программы направлены на восстановление предприятий в условиях войны, создание рабочих мест и привлечение инвестиций.

Украинский бизнес в 2026 году

В бюджете на 2026 год предусмотрено значительное финансирование программ поддержки бизнеса, инноваций и энергоэффективности, что будет способствовать восстановлению экономики и привлечению инвестиций.

Одним из ключевых инструментов остается программа "Доступные кредиты 5-7-9%", реализуемая через Фонд развития предпринимательства. На ее финансирование выделено 18 млрд грн., что позволит поддерживать оборотный капитал, расширять микро-, малое и среднее предпринимательство и стимулировать инвестиции в производственные мощности.

Программа "єОселя" предусматривает доступную ипотеку для граждан и поддержку строительного сектора. На ее финансирование через Укрфинжилье выделено 17,1 млрд. грн., что создаст больше возможностей для приобретения жилья и дополнительный экономический импульс в регионах.

Фонд развития инноваций получит 7,4 млрд. грн. Средства будут направлены на развитие оборонных технологий в рамках проекта Brave1, создание новых образцов техники и оборудования для нужд обороны, робототехнику, беспилотные технологии и исследования инновационных решений.

На программы прямой поддержки бизнеса – от экспортных инструментов до стимулирования переработки – заложено 4,9 млрд грн. Это включает в себя грантовые программы, поддержку индустриальных парков и инвестиционные стимулы для предприятий.

Стратегическое внимание уделено трансформации экономики и низкоуглеродным технологиям. Фонд декарбонизации получит 1,9 млрд грн для модернизации производства и адаптации к европейским стандартам по выбросам, а кредитование проектов энергоэффективности для бизнеса продолжится.

Еще 1,9 млрд грн выделено на вклад Украины в американо-украинский инвестиционный фонд восстановления, который будет направлять частные и институциональные инвестиции в ключевые отрасли экономики и обеспечивать долгосрочную модернизацию страны.

Фонд энергоэффективности получит 0,6 млрд. грн. для софинансирования проектов повышения энергоэффективности жилья и восстановления разрушенных домохозяйств.

Таким образом, бюджет-2026 предусматривает комплексную поддержку бизнеса, инновационных технологий и энергоэффективности, что будет способствовать стабилизации и развитию экономики Украины.

