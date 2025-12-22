Запланована подія 2

У ДПС прокоментували нові податки для ФОПів з оборотом від 1 млн гривень

Ухвалення рішення стосовно сплати ПДВ ФОПами з оборотом від 1 млн гривень відбуватиметься за умови покращення та спрощення адміністрування.

Як пише Delo.ua, про це заявила в.о голови Державної податкової служби Леся Карнаух в інтерв’ю РБК-Україна.

Бізнес зловживає спрощеною податковою системою

Коментуючи зобов’язання українського уряду перед МВФ щодо сплати ФОПами ПДВ, якщо в них оборот перевищує 1 млн гривень, очільниця ДПС зазначила, що ці рішення не будуть спрямовані на те, щоб суб'єкти мікро - та малого підприємництва постраждали.

"Як вирішить законодавець, так і будемо це робити. Але будемо активно долучатися до того, щоб цей процес і сама процедура співпраці з платником була вигідною і зручною для обох учасників процесу", - наголосила Карнаух.

Вона додала, що податкова фіксує зловживання бізнесом спрощеною податковою системою. Багато компаній використовують її, щоб дробити свій бізнес оптимізувати доходи і, відповідно, не сплачувати справедливі податки до державного бюджету. 

"Спрощену систему оподаткування створювали не для схем. Але наразі, дехто її намагається використовувати, як агресивну схему оптимізації своїх доходів і, відповідно, заниження податкових зобов'язань", - підкреслила очільниця ДПС.

За її словами, податкова постійно слідкує за різними сферами бізнесу, зокрема, продавцями побутової техніки, ринком підакцизних товарів, там де є сірі або чорні схеми.

Нові податки для ФОПів з оборотом від 1 млн гривень

Раніше повідомлялося, що український уряд готує низку податкових змін, включаючи запровадження ПДВ для ФОП з річним доходом понад 1 мільйон гривень (24 тисячі доларів) у рамках нового меморандуму З МВФ. Цією лазівкою активно користуються великі компанії та мережі ресторанів для зменшення податкових виплат.

18 грудня Міністерство фінансів винесло на публічне обговорення проєкт закону, який має запровадити ПДВ для платників єдиного податку. 

Що передбачає оприлюднений законопроєкт і що з цього приводу думає український бізнес, експерти та юристи, — дослідило Delo.ua.

Автор:
Світлана Манько