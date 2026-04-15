В Україні зареєстровано більше ФОПів, ніж компаній

Станом на 1 квітня в Україні зареєстровано трохи більше 1,8 мільйона фізосіб - підприємців та 1,5 млн компаній.

Як пише Delo.ua, про це повідомила Державна служба статистики.

Скільки ФОПів

За даними відомства, станом на 1 квітня 2026 року в Україні зареєстровано 1 801 587 фізичних осіб - підприємців. З початку року їхня кількість зросла на 1,1%. На 1 січня було 1 781 972 ФОПів.

Лідерами за кількістю зареєстрованих ФОПів є Київ (258 386), Дніпропетровська (150 267) та Львівська (137 627) області.

Скільки компаній

За даними Держстату, також станом на 1 квітня в Україні зареєстровано 1 563 733 юридичних осіб. На 1 січня цей показник дорівнював 1 555 887 підприємств. Найпоширенішою організаційно-правовою формою є товариство, яких у реєстрі налічується 865 947.

Рейтинг регіонів за кількістю юридичних осіб також очолює Київ - 399 687. Далі йдуть Дніпропетровська область - 116 331 компаній та Одеська – 97 668.

Зауважимо, понад 817 тисяч українців працювали на ФОПів у 2025 році. Загалом 302 тисячі підприємців мали найманих працівників в Україні торік. Наразі кожен сьомий ФОП створює робочі місця.