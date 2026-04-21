Українські ветерани навчатимуться в Єлі: нова програма Фонду Пінчука

Фонд Віктора Пінчука запускає першу міжнародну лідерську програму для українських ветеранів у Єльському університеті.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в пресрелізі.

Фонд Віктора Пінчука запускає Ukrainian Veterans Leadership Program (UVLP) — першу міжнародну лідерську програму, спеціально створену для українських ветеранів і ветеранок, спрямовану на розвиток лідерського потенціалу через доступ до освітніх практик світового рівня. Програма є ключовим елементом довгострокової стратегії Фонду з розвитку лідерства в Україні.

Пілотною фазою програми стане співпраця з Yale Jackson School of Global Affairs (Школою глобальних справ Єльського університету), яка готує лідерів для роботи з глобальними викликами. У межах цієї програми перша група з 15 українських ветеранів та ветеранок вирушить на інтенсивне навчання до США наприкінці квітня 2026 року.

Учасники працюватимуть із провідними викладачами та практиками у сферах лідерства, стратегічного мислення та ухвалення рішень у складних середовищах. Особливий фокус програми — розвиток лідерських навичок, які є універсальними та застосовуються в усіх сферах життя: військовій службі, громадах, бізнесі та громадянському суспільстві.

"Ті, хто захищав Україну, вже продемонстрували виняткові лідерські якості", - сказав Віктор Пінчук, бізнесмен і філантроп, засновник Фонду Віктора Пінчука. - "Вони заслуговують на все найкраще - найкращу освіту, реабілітацію світового рівня та найвищі стандарти підтримки у всіх сферах. Ця лідерська програма в Єльському університеті надає їм доступ до найкращого глобального навчання".

"Менторство професорів світового рівня надихне наших героїв та героїнь і надасть їм нових можливостей, але я так само переконаний, що викладачам Єльського університету і, власне, усім нам, є чому повчитися у них", - додав він.

UVLP є важливим доповненням до екосистеми лідерських ініціатив Фонду Віктора Пінчука.

Протягом двох десятиліть Фонд підтримує розвиток нового покоління лідерів через такі програми, як лідерські семінари Aspen, найбільшу стипендіальну програму в Україні Завтра.UA та міжнародну програму WorldWideStudies. UVLP доповнює також ініціативи Віктора та Олени Пінчуків орієнтовані на ветеранів та військових:

  • RECOVERY - мережу високотехнологічної фізичної реабілітації військових і ветеранів; 
  • ПОВЕРНЕННЯ - програму підтримки психічного здоров’я військових, ветеранів та їхніх родин; а також ініціативу Message from the Frontline, яка сприяє обміну думками українських ветеранів та військових із західними високопосадовцями.

"Для нас велика честь вітати цих ветеранів у стінах Єль Джексон", - сказав Джим Левінсон, професор міжнародних справ і декан Школи глобальних справ Джексона Єльського університету. - "Наші викладачі та старші наукові співробітники є провідними експертами з історії, економіки, політичних наук і практики міжнародних відносин - і вони запропонують учасникам новий погляд як на їхній попередній досвід, так і на майбутні можливості".

Школа глобальних справ Джексона Єльського університету є професійною школою, що пропонує міждисциплінарні академічні програми для підготовки лідерів у сфері міжнародних відносин та глобальної політики. Її магістерські програми включають Master of Public Policy та Master of Advanced Study in Global Affairs, а також низку спільних та бакалаврських програм. Єльський університет, заснований у 1701 році, прагне покращувати світ сьогодні та для майбутніх поколінь через визначні дослідження, освіту та практичну діяльність.