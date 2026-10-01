Росія б’є по енергетиці: до чого готуватися та коли в Україні почнеться дефіцит електроенергії

30 вересня Росія масовано атакувала енергетичну інфраструктуру України. Однак для того, щоб виникли проблеми з генерацією та передачею електроенергії, росіянам необхідно завдати щонайменше п’ять, а можливо й десять масованих ударів по українській енергетиці.

Як пише Dilo, про це розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в коментарі УНІАН.

Говорити про дефіцит електроенергії передчасно

"Для того, щоб дійсно були якісь серйозні проблеми по потужності та передачі потрібно, щоб було мінімум пʼять, а то й десять подібних атак. Тоді можна говорити про серйозні наслідки і великий дефіцит, який може з'явитися", - наголосив експерт.

Він нагадав, цього разу російські удари були спрямовані одразу на кілька типів ключових об’єктів енергосистеми. Йдеться про об’єкти теплової генерації, зокрема ТЕС і ТЕЦ, гідроелектростанції, підстанції та високовольтні лінії електропередачі.

Омельченко підкреслив, що говорити про те, що після атаки 30 вересня Україна вже зіткнулася з дефіцитом електроенергії, наразі передчасно, але допускає, що вже почалася хвиля ударів по енергетиці перед зимою.

До чого готуватися взимку

Експерт прогнозує, що ситуація в Україні загалом може бути не гіршою за минулу зиму. Однак під час масованих атак у пікові години можливий дефіцит близько 4-5 ГВт, тоді як торік він сягав 7 ГВт.

Найбільші ризики Омельченко бачить для Києва. Росія може спробувати одночасно бити по внутрішній тепловій генерації столиці та високовольтних лініях, які з’єднують Київський регіон з об’єднаною енергосистемою України.

Експерт звертає увагу на те, що поряд із посиленням захисту енергетики Україна має менше можливостей для протидії повітряним атакам.

"Українська енергосистема стала з одного боку більш стійкою. А з іншого боку треба враховувати, що у нас зменшилась кількість можливостей протиповітряної оборони та перехоплення реактивних дронів, балістичних ракет. Баланс не в нашу користь", - констатував Омельченко.

Масована атака РФ на енергетику

Як повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, Росія перейшла до масованих ударів по енергетичній інфраструктурі. Вночі 30 вересня ракетами та дронами атаковані енергетичні об’єкти в Києві, області та в інших регіонах.

Очільник уряду розповів, що у результаті нічної атаки є пошкодження та руйнування, масштаб яких буде зрозумілий після детальної оцінки стану обладнання та строків відновлення.

"Органи місцевої влади повинні перевірити готовність систем резервного живлення критичних об’єктів в громадах та якнайшвидше завершити всі роботи з їх встановлення та підключення", - підкреслив прем'єр-міністр.

Крім того, внаслідок російської атаки 30 вересня пошкоджено генеруюче обладнання Трипільської ТЕС ПАТ “Центренерго”. Наразі фахівці компанії мають оцінити стан обладнання та визначити обсяг необхідних відновлювальних робіт. Розпочати ремонт планують після того, як безпекова ситуація дозволить це зробити.

Після цього у Києві 30 вересня за командою НЕК “Укренерго” було застосовано екстрені відключення електроенергії.

Через наслідки російських атак на енергооб'єкти 1 жовтня в окремих регіонах України діятимуть графіки відключення електроенергії для всіх категорій споживачів.