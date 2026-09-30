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Новини
Дата публікації

У Києві запровадили екстрені відключення світла: що відомо

світло
У столиці введені позапланові обмеження енергоживлення

У Києві у середу, 30 вересня, за командою НЕК “Укренерго” застосовано екстрені відключення електроенергії.

Як пише Dilo, про це повідомляє енергетична компанія ДТЕК.

Через запровадження екстрених заходів стабілізаційні графіки наразі не діють.

Енергетики закликають мешканців міста з розумінням поставитися до ситуації та обіцяють оперативно інформувати про будь-які зміни в енергосистемі через офіційні канали зв'язку та телеграм-канал компанії.

Масована атака РФ на енергетику

Як повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, Росія перейшла до масованих ударів по енергетичній інфраструктурі. Вночі 30 вересня ракетами та дронами атаковані енергетичні об’єкти в Києві, області та в інших регіонах.

Очільник уряду розповів, що у результаті нічної атаки є пошкодження та руйнування, масштаб яких буде зрозумілий після детальної оцінки стану обладнання та строків відновлення.

"Органи місцевої влади повинні перевірити готовність систем резервного живлення критичних об’єктів в громадах та якнайшвидше завершити всі роботи з їх встановлення та підключення", - підкреслив прем'єр-міністр.

Крім того, внаслідок російської атаки 30 вересня пошкоджено генеруюче обладнання Трипільської ТЕС ПАТ “Центренерго”. Наразі фахівці компанії мають оцінити стан обладнання та визначити обсяг необхідних відновлювальних робіт. Розпочати ремонт планують після того, як безпекова ситуація дозволить це зробити.

Автор:
Тетяна Бесараб

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