Ціни на газ у вересні: скільки платитимуть українці

Постачальники газу для побутових споживачів оприлюднили тарифи на вересень 2026 року. Місячні ціни порівняно із серпнем знизилися, тоді як річні пропозиції залишилися без змін.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення "Газправди".

Ціна газу у вересні

Наразі на українському ринку газу для населення працюють вісім компаній. Половина з них пропонує споживачам виключно річні тарифні плани. Ще чотири постачальники мають у своєму переліку як річні, так і місячні пропозиції.

У вересні місячні тарифи на газ становлять від 8,46 до 26,99 грн за кубометр. Таким чином, у порівнянні з попереднім місяцем окремі постачальники знизили вартість газу за змінними тарифами.

Водночас річні тарифні плани у вересні не змінилися. Залежно від постачальника їхня вартість становить від 7,96 до 9,99 грн за кубометр.

Варто враховувати, що для побутових споживачів базовими вважаються саме річні тарифи. Постачальники не можуть в односторонньому порядку перевести клієнта з річного тарифного плану на місячний.

Переважна частина українських домогосподарств користується послугами ГК "Нафтогаз України". За даними компанії, її клієнтами є близько 98% побутових споживачів, або понад 12 мільйонів домогосподарств.

Для них діє тарифний план "Фіксований" вартістю 7,96 грн за кубометр. Його дія триватиме щонайменше до 30 квітня 2027 року.

Отже, для більшості побутових споживачів у вересні вартість газу залишиться незмінною, тоді як клієнти постачальників із місячними тарифами можуть скористатися нижчими цінами порівняно із серпнем.

Нагадаємо, в Україні за пів року відкрили понад 108 тисяч виконавчих проваджень через борги за комунальні послуги. Найбільше боржників на Харківщині, а найчастіше українці не сплачують за теплопостачання.