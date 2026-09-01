Ціни на пшеницю в Україні: скільки коштує зерно на початку вересня

Світові ціни на пшеницю минулого тижня різко зросли, однак український ринок поки не відреагував на це аналогічним підвищенням. Біржові котирування додали до 11,2%, тоді як експортні ціни на українську пшеницю залишилися на попередньому рівні через проблеми з логістикою та посилення обстрілів.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба "Зернової біржі".

Ціни на пшеницю в Україні

За тиждень ф'ючерси на пшеницю на світових біржах додали від 4,2% до 11,2%. Найбільше подорожчала м'яка озима пшениця SRW у Чикаго - на 11,2%, до 278 доларів за тонну. За місяць її вартість зросла приблизно на 20%.

Вересневі ф'ючерси минулого тижня змінилися таким чином:

SRW-пшениця в Чикаго - +11,2%, до $278/т ;

+11,2%, до $278/т HRW-пшениця в Канзас-Сіті - +9,2%, до $301,4/т ;

HRS-пшениця в Міннеаполісі - +6,4%, до $271,6/т ;

м'яка пшениця на Euronext у Парижі - +4,2%, до €237/т, або $275/т.

Водночас високі світові ціни стримують попит. Зокрема, експорт американської пшениці з 1 червня по 27 серпня становив лише 4,78 млн тонн, що на 28,4% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Темпи експорту пшениці зі США та Європи також помітно відстають від торішніх показників.

Окремо зазначається, що тверда яра пшениця у США зараз коштує дешевше за м'яку. Це може свідчити про значну спекулятивну складову нинішнього зростання котирувань у Чикаго.

Які ціни на пшеницю в Україні

В Україні протягом минулого тижня експортні закупівельні ціни на пшеницю в портах Дунаю практично не змінилися.

Продовольчу пшеницю закуповували за 8000–8500 грн/т, або близько $160–170/т, а фуражну - по 7500–8000 грн/т, або $150–155/т. На ціни тиснуть посилення обстрілів та подорожчання логістики.

На українсько-румунському кордоні ціни попиту на продовольчу пшеницю, навпаки, зросли на $2–5 за тонну - до $150–155/т, або близько 8000–8200 грн/т.

Вартість пшениці з доставкою до Констанци також підвищилася - одразу на $10–15/т, до $245–255/т. Це може й надалі підтримувати експортний попит на українське зерно.

Українські переробники наразі утримують закупівельні ціни на продовольчу пшеницю на рівні 6700–7200 грн/т з доставкою на млин. Основний попит зосереджений на якісній пшениці 2 класу.

Водночас зріс інтерес до пшениці 4 класу із вмістом білка 10–11%. На умовах FCA — завантажено в контейнери — її купують приблизно по 6500–7000 грн/т, що також стримує подальше зниження внутрішніх цін.

Що може вплинути на ринок

Додатковим фактором для зернового ринку залишаються перспективи відновлення експорту через Чорне море. Туреччина виступає за створення Чорноморського судноплавного коридору та шукає можливості для переговорів щодо відновлення поставок зерна з України та Росії.

Затримка поставок ще на два місяці може змусити турецьких переробників підвищувати закупівельні ціни.

Водночас позитивні сигнали для ринків пов'язують із міжнародними дипломатичними контактами, зокрема зустрічами російського та китайського керівництва, а також переговорами американської та російської делегацій.

На цьому тлі учасники ринку очікують, що цього тижня біржові котирування пшениці можуть знизитися, а ціни в Констанці - стабілізуватися.

Нагадаємо, восени в Україні очікується скорочення посівних площ під озимі культури, зокрема під пшеницю. Головними чинниками, які впливають на плани аграріїв щодо посівної кампанії, є обмеження експорту та висока вартість логістики.