Спільноти, нові зони та швидші дозволи: як зміниться розвиток ВДЕ в Україні

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про стимулювання використання енергії з відновлюваних джерел. Документ передбачає спрощення дозвільних процедур для проєктів ВДЕ, створення спеціальних зон для їх розвитку та запровадження правового регулювання енергетичних спільнот.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Україна наближає ВДЕ до стандартів ЄС

Документ передбачає:

спрощення та прискорення дозвільних процедур для проєктів у сфері відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) відповідно до європейських стандартів;

правове регулювання енергетичних спільнот та створення механізмів для реалізації спільних проєктів і схем підтримки з державами ЄС та сторонами Енергетичного співтовариства;

створення спеціальних зон для розвитку відновлюваної енергетики, установок зберігання енергії та мережевої інфраструктури;

визначення методології розрахунку частки енергії з ВДЕ та формування національного цільового показника.

Ухвалення законопроєкту є одним із заходів у межах програми Ukraine Facility.

Нові правила мають сприяти розвитку проєктів відновлюваної енергетики в Україні та подальшому наближенню українського енергетичного законодавства до норм Європейського Союзу.