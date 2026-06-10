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Розрахунки з виробниками ВДЕ: "Гарантований покупець" погасив борги на 520,5 млн грн
АТ "Гарантований покупець" перерахувало 520,5 млн грн виробникам електроенергії з відновлюваних джерел (ВДЕ). Підприємства отримали гроші за чисту енергію, яку вони виробили та віддали в енергомережу у травні і липні 2024 році.
Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба товариства.
Рівень та розподіл розрахунків
Отримані кошти розподілили між двома місяцями:
- 236,5 млн грн пішли на оплату електрики, яку станції згенерували у липні 2024 року;
- 284,0 млн грн компанія спрямувала на розрахунки за травень 2024 року.
Для цих виплат державне підприємство використало два джерела фінансування:
- кошти від оператора системи передачі НЕК "Укренерго" за послугу із забезпечення збільшення частки виробництва електрики з альтернативних джерел;
- гроші від самих виробників ВДЕ, які вони сплачують як відшкодування вартості врегулювання небалансів балансуючої групи "Гарантованого покупця" та вартості відхилення.
Цей платіж суттєво змінив загальну ситуацію з боргами на ринку ВДЕ. Наразі рівень розрахунків виглядає так:
- липень 2024 року закрили на 100%, тобто виробники отримали всі гроші за цей період;
- рівень оплати за травень 2024 року піднявся до 82,8%.
Нагадаємо, ДП "Гарантований покупець" 25 та 26 березня здійснило виплати виробникам електроенергії з відновлюваних джерел за дві декади березня 2026 року на загальну суму 1,283 млрд грн.