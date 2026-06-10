Розрахунки з виробниками ВДЕ: "Гарантований покупець" погасив борги на 520,5 млн грн

АТ "Гарантований покупець" перерахувало 520,5 млн грн виробникам електроенергії з відновлюваних джерел (ВДЕ). Підприємства отримали гроші за чисту енергію, яку вони виробили та віддали в енергомережу у травні і липні 2024 році.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба товариства.

Рівень та розподіл розрахунків

Отримані кошти розподілили між двома місяцями:

236,5 млн грн пішли на оплату електрики, яку станції згенерували у липні 2024 року;

284,0 млн грн компанія спрямувала на розрахунки за травень 2024 року.

Для цих виплат державне підприємство використало два джерела фінансування:

кошти від оператора системи передачі НЕК "Укренерго" за послугу із забезпечення збільшення частки виробництва електрики з альтернативних джерел;

гроші від самих виробників ВДЕ, які вони сплачують як відшкодування вартості врегулювання небалансів балансуючої групи "Гарантованого покупця" та вартості відхилення.

Цей платіж суттєво змінив загальну ситуацію з боргами на ринку ВДЕ. Наразі рівень розрахунків виглядає так:

липень 2024 року закрили на 100%, тобто виробники отримали всі гроші за цей період;

рівень оплати за травень 2024 року піднявся до 82,8%.

Нагадаємо, ДП "Гарантований покупець" 25 та 26 березня здійснило виплати виробникам електроенергії з відновлюваних джерел за дві декади березня 2026 року на загальну суму 1,283 млрд грн.