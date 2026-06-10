Расчеты с производителями ВИЭ: "Гарантированный покупатель" погасил долги на 520,5 млн грн

АО "Гарантированный покупатель" перечислило 520,5 млн грн производителям электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ). Предприятия получили деньги за чистую энергию, которую они выработали и отдали в сеть в мае и июле 2024 года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба общества.

Уровень и распределение расчетов

Вырученные средства распределили между двумя месяцами:

236,5 млн грн пошли на оплату электричества, которое станции сгенерировали в июле 2024 года;

284 млн грн компания направила на расчеты за май 2024 года.

Для этих выплат государственное предприятие использовало два источника финансирования:

средства от оператора системы передачи НЭК "Укрэнерго" за услугу по обеспечению увеличения доли производства электричества из альтернативных источников;

деньги от самих производителей ВИЭ, которые они платят как возмещение стоимости урегулирования небалансов балансирующей группы "Гарантированного покупателя" и стоимости отклонения.

Этот платеж существенно изменил общую ситуацию с долгами на рынке ВИЭ. В настоящее время уровень расчетов выглядит следующим образом:

июль 2024 закрыли на 100%, то есть производители получили все деньги за этот период;

уровень оплаты за май 2024 г. поднялся до 82,8%.

Напомним, ГП "Гарантированный покупатель" 25 и 26 марта произвело выплаты производителям электроэнергии из возобновляемых источников за две декады марта 2026 года на общую сумму 1,283 млрд грн.