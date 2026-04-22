"Гарантированный покупатель" перешел в формат акционерного общества

Гарантированный покупатель
Правительство одобрило реформу ГП "Гарантированный покупатель" / Минэкономики

Государственное предприятие "Гарантированный покупатель" официально изменило организационно-правовую форму и стало акционерным обществом. Новый статус подтверждается данными аналитической системы YouControl по состоянию на 22 апреля.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу компании.

Об изменении формы собственности

Компания "Гарантированный покупатель" сообщила об изменении своего статуса – из государственного предприятия она превратилась в акционерное общество.

Отмечается, что деятельность предприятия регулируется уставом, утвержденным постановлением Кабинета министров Украины от 10 декабря 2025 года. Согласно документу организационно-правовой формой компании определено акционерное общество.

Информацию о реорганизации также подтверждают данные YouControl по состоянию на 22 апреля. Исполнение обязанностей председателя правления общества возложено на Владислава Новикова.

Напомним, ГП "Гарантированный покупатель" было создано в июне 2019 года постановлением правительства по выполнению функций по закупке электроэнергии из возобновляемых источников по "зеленому" тарифу.

Справочно

"Гарантированный покупатель" – предприятие, выступающее посредником на рынке электроэнергии, обеспечивает выкуп электроэнергии от производителей (особенно "зеленых" станций) по "зеленому тарифу" и поставляет ее для населения и других потребителей, чтобы поддерживать развитие возобновляемой энергетики и стабильность энергосистемы.

Автор:
Ольга Опенько