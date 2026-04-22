"Гарантований покупець" перейшов у формат акціонерного товариства

Державне підприємство “Гарантований покупець” офіційно змінило організаційно-правову форму та стало акціонерним товариством. Новий статус підтверджується даними аналітичної системи YouControl станом на 22 квітня.

Компанія "Гарантований покупець" повідомила про зміну свого статусу - із державного підприємства вона перетворилася на акціонерне товариство.

Зазначається, що діяльність підприємства тепер регулюється статутом, затвердженим постановою Кабінету міністрів України від 10 грудня 2025 року. Відповідно до документа, організаційно-правовою формою компанії визначено акціонерне товариство.

Інформацію про реорганізацію також підтверджують дані YouControl станом на 22 квітня. Виконання обов’язків голови правління товариства покладено на Владислава Новікова.

Нагадаємо, ДП "Гарантований покупець" було створене у червні 2019 року постановою уряду для виконання функцій із закупівлі електроенергії з відновлюваних джерел за "зеленим" тарифом.

"Гарантований покупець" – підприємство, яке виступає посередником на ринку електроенергії забезпечує викуп електроенергії від виробників (особливо "зелених" станцій) за "зеленим тарифом" та постачає її для населення й інших споживачів, щоб підтримувати розвиток відновлюваної енергетики та стабільність енергосистеми.