Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,12

+0,02

EUR

51,91

+0,02

Готівковий курс:

USD

43,90

43,75

EUR

51,85

51,60

ТОП 50 СЕО

Лідери українського
бізнесу
Вільна енергія 2.0

Вільна 
енергія 2.0
AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

"Гарантований покупець" перейшов у формат акціонерного товариства

Уряд схвалив реформу ДП "Гарантований покупець" / Мінекономіки

Державне підприємство “Гарантований покупець” офіційно змінило організаційно-правову форму та стало акціонерним товариством. Новий статус підтверджується даними аналітичної системи YouControl станом на 22 квітня.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанію.

Про зміну форму власності

Компанія "Гарантований покупець" повідомила про зміну свого статусу - із державного підприємства вона перетворилася на акціонерне товариство. 

Зазначається, що діяльність підприємства тепер регулюється статутом, затвердженим постановою Кабінету міністрів України від 10 грудня 2025 року. Відповідно до документа, організаційно-правовою формою компанії визначено акціонерне товариство.

Інформацію про реорганізацію також підтверджують дані YouControl станом на 22 квітня. Виконання обов’язків голови правління товариства покладено на Владислава Новікова.

Нагадаємо, ДП "Гарантований покупець" було створене у червні 2019 року постановою уряду для виконання функцій із закупівлі електроенергії з відновлюваних джерел за "зеленим" тарифом.

Довідково

"Гарантований покупець" – підприємство, яке виступає посередником на ринку електроенергії забезпечує викуп електроенергії від виробників (особливо "зелених" станцій) за "зеленим тарифом" та постачає її для населення й інших споживачів, щоб підтримувати розвиток відновлюваної енергетики та стабільність енергосистеми.

Автор:
Ольга Опенько