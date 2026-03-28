ГарПок в марте выплатил 1,3 млрд грн производителям "зеленой" энергии

ГарПок в марте выплатил 1,3 млрд грн / Depositphotos

Государственное предприятие "Гарантированный покупатель" 25 и 26 марта произвело выплаты производителям электроэнергии из возобновляемых источников за две декады марта 2026 на общую сумму 1,283 млрд грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение ГарПока.

Финансирование было обеспечено за счет поступлений от торговой деятельности предприятия, а также средств, полученных от НЭК "Укрэнерго" в качестве авансового платежа за соответствующую услугу.

По результатам проведенных расчетов уровень оплаты произведенной "зеленой" электроэнергии за этот период достиг 99,6%. Это свидетельствует о почти полном выполнении финансовых обязательств перед производителями возобновляемой энергетики.

Ранее ГарПок произвел выплаты производителям электроэнергии из возобновляемых источников на общую сумму 1,714 млрд грн.

13 марта 2026 года предприятие перечислило производителям 1 123,5 млн. грн. за произведенную электроэнергию за май 2024 года и 7,5 млн. грн. по механизму рыночной премии. Платеж был произведен за счет средств, полученных от НЭК "Укрэнерго" как оплату за соответствующую услугу мая 2024 года в соответствии с положениями закона №4777-ІХ. Общий уровень расчетов за этот период составляет 78,4%.

Татьяна Гойденко