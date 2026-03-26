Апелляцию "Гарантированного покупателя" к "Нафтогазу" на 112 млн грн оставили без движения

Северный апелляционный хозяйственный суд оставил без движения апелляцию ГП "Гарантированный покупатель" по делу о взыскании более 112 млн грн в пользу "Нефтегаз-Энергосервис". Причиной послужило отсутствие доказательств уплаты судебного сбора, который составляет 1,27 млн грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Expro.

О деле

Речь идет о решении Хозяйственного суда Киева от 24 декабря 2025 года, которым иск был полностью удовлетворен. Суд первой инстанции постановил взыскать с "Гарантированного покупателя" 86,7 млн грн. основного долга, 20,1 млн грн. инфляционных потерь, 5,36 млн грн. 3% годовых и 1,06 млн грн судебного сбора.

Предприятие оспорило это решение в апелляции и просило его отменить. В то же время "Гарантированный покупатель" обратился в суд с ходатайством об отсрочке уплаты судебного сбора, аргументируя это сложным финансовым положением из-за войны войны. Суд отказал в удовлетворении этого ходатайства.

При этом апеллянт не предоставил доказательств уплаты судебного сбора. Суд определил, что за подачу апелляции необходимо уплатить 1,27 млн грн (с применением коэффициента 0,8 для электронной формы).

В связи с этим апелляционная жалоба оставлена без движения. "Гарантированному покупателю" предоставлено 10 дней с момента получения определения для устранения недостатков, в частности - предоставление подтверждения уплаты судебного сбора.

О "Нафтогаз-Энергосервисе"

Дочернее предприятие "Нафтогаз-Энергосервис" было создано в 2017 году в результате переименования ГП "Укрнафтогазкомплект", входящего в структуру НАК "Нафтогаз Украины".

С 2018 года компания начала развитие проектов в сфере возобновляемой энергетики, в частности, строительство солнечных электростанций. Реализация этих проектов продолжается и сейчас.

Предприятие получило "зеленый" тариф и лицензию на продажу электроэнергии для солнечной электростанции, построенной в городе Чуднов Житомирской области. Станция введена в эксплуатацию в сентябре 2020 года. Пиковая мощность фотоэлектрических модулей составляет 33,3 МВт, тогда как мощность в точке подсоединения – 25 МВт. Ожидаемый объем отпуска электроэнергии в первый год работы составлял не менее 36,5 тыс. МВт·ч.

Кроме того, в июле 2020 года Группа "Нафтогаз" ввела в эксплуатацию солнечную электростанцию "Андреевка" в Харьковской области мощностью 0,999 МВт.

О ГП "Гарантированный покупатель"

"Гарантированный покупатель" – предприятие, выступающее посредником на рынке электроэнергии, обеспечивает выкуп электроэнергии от производителей (особенно "зеленых" станций) по "зеленому тарифу" и поставляет ее для населения и других потребителей, чтобы поддерживать развитие возобновляемой энергетики и стабильность энергосистемы.