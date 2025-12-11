"Гарантированный покупатель" становится акционерным обществом с государственным контролем

Кабмин принял решение о трансформации ГП "Гарантированный покупатель" в акционерное общество, оставив 100% акций в государственной собственности. Постановление устанавливает устав компании, порядок формирования наблюдательного совета и механизм выпуска акций.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

Решение принято в рамках выполнения правительственного плана мер, направленного на обновление состава наблюдательных советов предприятий топливно-энергетического комплекса.

Постановление утверждает:

устав АО "Гарантированный покупатель";

положения о принципах формирования наблюдательного совета общества;

регламент работы наблюдательного совета;

решение об эмиссии акций компании.

Исполнение обязанностей главы исполнительного органа общества возлагается на руководителя предприятия.

Справочно

"Гарантированный покупатель" – предприятие, выступающее посредником на рынке электроэнергии, обеспечивает выкуп электроэнергии от производителей (особенно "зеленых" станций) по "зеленому тарифу" и поставляет ее для населения и других потребителей, чтобы поддерживать развитие возобновляемой энергетики и стабильность энергосистемы.

Напомним, 31 октября госпредприятие "Гарантированный покупатель" произвело оплату средств производителям производителям возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на общую сумму 493,9 млн грн.