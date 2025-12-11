Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,28

+0,10

EUR

49,22

+0,12

Наличный курс:

USD

42,36

42,27

EUR

49,70

49,51

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Гарантированный покупатель" становится акционерным обществом с государственным контролем

Гарантированный покупатель
Правительство одобрило реформу ГП "Гарантированный покупатель" / Минэкономики

Кабмин принял решение о трансформации ГП "Гарантированный покупатель" в акционерное общество, оставив 100% акций в государственной собственности. Постановление устанавливает устав компании, порядок формирования наблюдательного совета и механизм выпуска акций.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

Решение принято в рамках выполнения правительственного плана мер, направленного на обновление состава наблюдательных советов предприятий топливно-энергетического комплекса.

Постановление утверждает:

  • устав АО "Гарантированный покупатель";
  • положения о принципах формирования наблюдательного совета общества;
  • регламент работы наблюдательного совета;
  • решение об эмиссии акций компании.

Исполнение обязанностей главы исполнительного органа общества возлагается на руководителя предприятия.

Справочно

"Гарантированный покупатель" – предприятие, выступающее посредником на рынке электроэнергии, обеспечивает выкуп электроэнергии от производителей (особенно "зеленых" станций) по "зеленому тарифу" и поставляет ее для населения и других потребителей, чтобы поддерживать развитие возобновляемой энергетики и стабильность энергосистемы.

Напомним, 31 октября госпредприятие "Гарантированный покупатель" произвело оплату средств производителям производителям возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на общую сумму 493,9 млн грн.

Автор:
Ольга Опенько