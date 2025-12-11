Запланована подія 2

"Гарантований покупець" стає акціонерним товариством з державним контролем

Гарантований покупець
Уряд схвалив реформу ДП "Гарантований покупець" / Мінекономіки

Кабмін ухвалив рішення про трансформацію ДП “Гарантований покупець” в акціонерне товариство, залишивши 100% акцій у державній власності. Постанова встановлює статут компанії, порядок формування наглядової ради та механізм випуску акцій.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Рішення прийняте в рамках виконання урядового плану заходів, який спрямований на оновлення складу наглядових рад підприємств паливно-енергетичного комплексу.

Постанова затверджує: 

  • статут АТ "Гарантований покупець"; 
  • положення про принципи формування наглядової ради товариства;
  •  регламент роботи наглядової ради; 
  • рішення про емісію акцій компанії.

Виконання обов’язків голови виконавчого органу товариства покладається на керівника підприємства.

Довідково

"Гарантований покупець" – підприємство, яке виступає посередником на ринку електроенергії забезпечує викуп електроенергії від виробників (особливо "зелених" станцій) за "зеленим тарифом" та постачає її для населення й інших споживачів, щоб підтримувати розвиток відновлюваної енергетики та стабільність енергосистеми.

Нагадаємо, 31 жовтня держпідприємство "Гарантований покупець" здійснило оплату коштів виробникам виробникам відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) на загальну суму 493,9 млн грн.

Автор:
Ольга Опенько