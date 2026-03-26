Чотири роки великої війни

Україна на межі блекауту

ТопФінанс 2026

20 років&nbsp;Delo.ua

У жіночому підприємництві є Сенс!

Галузеві лідери 2025 року

Лідери бізнес-репутації 2025

Двадцять сталевих років

Топ платників податків 2025

Історії успіху з Ощадом

Найкращі роботодавці 2025

Власна справа

Інвестиції в освіту

Навчання для життя

ТОП 50 СЕО

Вільна енергія

Smart Money

Апеляцію "Гарантованого покупця" до "Нафтогазу" на 112 млн грн залишили без руху

гривні
Держпідприємство не змогло оскаржити рішення через збір / Depositphotos

Північний апеляційний господарський суд залишив без руху апеляцію ДП “Гарантований покупець” у справі про стягнення понад 112 млн грн на користь “Нафтогаз-Енергосервіс”. Причиною стала відсутність доказів сплати судового збору, який становить 1,27 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Expro.

Про справу

Йдеться про рішення Господарського суду Києва від 24 грудня 2025 року, яким позов було повністю задоволено. Суд першої інстанції постановив стягнути з "Гарантованого покупця" 86,7 млн грн основного боргу, 20,1 млн грн інфляційних втрат, 5,36 млн грн 3% річних та 1,06 млн грн судового збору.

Підприємство оскаржило це рішення в апеляції та просило його скасувати. Водночас "Гарантований покупець" звернувся до суду з клопотанням про відстрочення сплати судового збору, аргументуючи це складним фінансовим становищем через війну. Суд відмовив у задоволенні цього клопотання.

При цьому апелянт не надав доказів сплати судового збору. Суд визначив, що за подання апеляції необхідно сплатити 1,27 млн грн (із застосуванням коефіцієнта 0,8 для електронної форми).

У зв’язку з цим апеляційну скаргу залишено без руху. "Гарантованому покупцю" надано 10 днів із моменту отримання ухвали для усунення недоліків, зокрема - подання підтвердження сплати судового збору.

Про "Нафтогаз-Енергосервіс"

Дочірнє підприємство "Нафтогаз-Енергосервіс" було створене у 2017 році в результаті перейменування ДП "Укрнафтогазкомплект", що входить до структури НАК "Нафтогаз України".

Із 2018 року компанія розпочала розвиток проєктів у сфері відновлюваної енергетики, зокрема будівництво сонячних електростанцій. Реалізація цих проєктів триває і нині.

Підприємство отримало "зелений" тариф і ліцензію на продаж електроенергії для сонячної електростанції, збудованої у місті Чуднів Житомирської області. Станцію введено в експлуатацію у вересні 2020 року. Пікова потужність фотоелектричних модулів становить 33,3 МВт, тоді як потужність у точці приєднання - 25 МВт. Очікуваний обсяг відпуску електроенергії у перший рік роботи складав щонайменше 36,5 тис. МВт·год.

Крім того, у липні 2020 року Група "Нафтогаз" ввела в експлуатацію сонячну електростанцію "Андріївка" у Харківській області потужністю 0,999 МВт.

Про ДП "Гарантований покупець"

"Гарантований покупець" – підприємство, яке виступає посередником на ринку електроенергії забезпечує викуп електроенергії від виробників (особливо "зелених" станцій) за "зеленим тарифом" та постачає її для населення й інших споживачів, щоб підтримувати розвиток відновлюваної енергетики та стабільність енергосистеми.

Автор:
Ольга Опенько