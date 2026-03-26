Апеляцію "Гарантованого покупця" до "Нафтогазу" на 112 млн грн залишили без руху

Північний апеляційний господарський суд залишив без руху апеляцію ДП “Гарантований покупець” у справі про стягнення понад 112 млн грн на користь “Нафтогаз-Енергосервіс”. Причиною стала відсутність доказів сплати судового збору, який становить 1,27 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Expro.

Про справу

Йдеться про рішення Господарського суду Києва від 24 грудня 2025 року, яким позов було повністю задоволено. Суд першої інстанції постановив стягнути з "Гарантованого покупця" 86,7 млн грн основного боргу, 20,1 млн грн інфляційних втрат, 5,36 млн грн 3% річних та 1,06 млн грн судового збору.

Підприємство оскаржило це рішення в апеляції та просило його скасувати. Водночас "Гарантований покупець" звернувся до суду з клопотанням про відстрочення сплати судового збору, аргументуючи це складним фінансовим становищем через війну. Суд відмовив у задоволенні цього клопотання.

При цьому апелянт не надав доказів сплати судового збору. Суд визначив, що за подання апеляції необхідно сплатити 1,27 млн грн (із застосуванням коефіцієнта 0,8 для електронної форми).

У зв’язку з цим апеляційну скаргу залишено без руху. "Гарантованому покупцю" надано 10 днів із моменту отримання ухвали для усунення недоліків, зокрема - подання підтвердження сплати судового збору.

Про "Нафтогаз-Енергосервіс"

Дочірнє підприємство "Нафтогаз-Енергосервіс" було створене у 2017 році в результаті перейменування ДП "Укрнафтогазкомплект", що входить до структури НАК "Нафтогаз України".

Із 2018 року компанія розпочала розвиток проєктів у сфері відновлюваної енергетики, зокрема будівництво сонячних електростанцій. Реалізація цих проєктів триває і нині.

Підприємство отримало "зелений" тариф і ліцензію на продаж електроенергії для сонячної електростанції, збудованої у місті Чуднів Житомирської області. Станцію введено в експлуатацію у вересні 2020 року. Пікова потужність фотоелектричних модулів становить 33,3 МВт, тоді як потужність у точці приєднання - 25 МВт. Очікуваний обсяг відпуску електроенергії у перший рік роботи складав щонайменше 36,5 тис. МВт·год.

Крім того, у липні 2020 року Група "Нафтогаз" ввела в експлуатацію сонячну електростанцію "Андріївка" у Харківській області потужністю 0,999 МВт.

Про ДП "Гарантований покупець"

"Гарантований покупець" – підприємство, яке виступає посередником на ринку електроенергії забезпечує викуп електроенергії від виробників (особливо "зелених" станцій) за "зеленим тарифом" та постачає її для населення й інших споживачів, щоб підтримувати розвиток відновлюваної енергетики та стабільність енергосистеми.