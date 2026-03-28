Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,89

+0,01

EUR

50,61

--0,24

Готівковий курс:

USD

43,95

43,83

EUR

51,00

50,80

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

ГарПок у березні виплатив 1,3 млрд грн виробникам "зеленої" енергії

зелена енергетика, ВДЕ
ГарПок у березні виплатив 1,3 млрд грн

Державне підприємство "Гарантований покупець" 25 та 26 березня здійснило виплати виробникам електроенергії з відновлюваних джерел за дві декади березня 2026 року на загальну суму 1,283 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення ГарПоку.

Фінансування було забезпечене за рахунок надходжень від торговельної діяльності підприємства, а також коштів, отриманих від НЕК "Укренерго" як авансовий платіж за відповідну послугу.

За результатами проведених розрахунків рівень оплати виробленої “зеленої” електроенергії за цей період досяг 99,6%. Це свідчить про майже повне виконання фінансових зобов’язань перед виробниками відновлюваної енергетики.

Раніше ГарПок здійснив виплати виробникам електроенергії з відновлюваних джерел на загальну суму 1,714 млрд грн. 

13 березня 2026 року підприємство перерахувало виробникам 1 123,5 млн грн за вироблену електроенергію за травень 2024 року та 7,5 млн грн за механізмом ринкової премії. Платіж було здійснено за рахунок коштів, отриманих від НЕК "Укренерго" як оплату за відповідну послугу травня 2024 року відповідно до положень закону №4777-ІХ. Загальний рівень розрахунків за цей період становить 78,4%.

Автор:
Тетяна Гойденко