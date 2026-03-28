ГарПок у березні виплатив 1,3 млрд грн виробникам "зеленої" енергії

Державне підприємство "Гарантований покупець" 25 та 26 березня здійснило виплати виробникам електроенергії з відновлюваних джерел за дві декади березня 2026 року на загальну суму 1,283 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення ГарПоку.

Фінансування було забезпечене за рахунок надходжень від торговельної діяльності підприємства, а також коштів, отриманих від НЕК "Укренерго" як авансовий платіж за відповідну послугу.

За результатами проведених розрахунків рівень оплати виробленої “зеленої” електроенергії за цей період досяг 99,6%. Це свідчить про майже повне виконання фінансових зобов’язань перед виробниками відновлюваної енергетики.

Раніше ГарПок здійснив виплати виробникам електроенергії з відновлюваних джерел на загальну суму 1,714 млрд грн.

13 березня 2026 року підприємство перерахувало виробникам 1 123,5 млн грн за вироблену електроенергію за травень 2024 року та 7,5 млн грн за механізмом ринкової премії. Платіж було здійснено за рахунок коштів, отриманих від НЕК "Укренерго" як оплату за відповідну послугу травня 2024 року відповідно до положень закону №4777-ІХ. Загальний рівень розрахунків за цей період становить 78,4%.