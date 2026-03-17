Виробники відновлюваної енергії отримали понад 1,7 млрд грн від "Гарантованого покупця"

ДП “Гарантований покупець” здійснило виплати виробникам електроенергії з відновлюваних джерел на загальну суму 1,714 млрд грн. Кошти перераховано за вироблену електроенергію за травень 2024 року, а також за перші 10 днів березня 2026 року.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба ДП "Гарантований покупець".

Оплати виробникам ВДЕ

13 березня 2026 року підприємство перерахувало виробникам 1 123,5 млн грн за вироблену електроенергію за травень 2024 року та 7,5 млн грн за механізмом ринкової премії. Платіж було здійснено за рахунок коштів, отриманих від НЕК "Укренерго" як оплату за відповідну послугу травня 2024 року відповідно до положень закону №4777-ІХ. Загальний рівень розрахунків за цей період становить 78,4%.

Крім того, 16 березня 2026 року "Гарантований покупець" здійснив виплату виробникам ВДЕ за перші 10 днів березня 2026 року на суму 583,1 млн грн.

Цей платіж проведено за рахунок коштів, отриманих від торгової діяльності підприємства за першу декаду березня поточного року. Загальний рівень розрахунків за цей період становить 50,9%.

Довідково

"Гарантований покупець" – підприємство, яке виступає посередником на ринку електроенергії забезпечує викуп електроенергії від виробників (особливо "зелених" станцій) за "зеленим тарифом" та постачає її для населення й інших споживачів, щоб підтримувати розвиток відновлюваної енергетики та стабільність енергосистеми.