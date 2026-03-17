Производители возобновляемой энергии получили более 1,7 млрд грн от "Гарантированного покупателя"

Производители ВИЭ получили 1,7 млрд грн выплат за электроэнергию / Shutterstock

ГП "Гарантированный покупатель" произвело выплаты производителям электроэнергии из возобновляемых источников на общую сумму 1,714 млрд грн. Средства перечислены за производимую электроэнергию за май 2024 года, а также за первые 10 дней марта 2026 года.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба ГП "Гарантированный покупатель".

Оплаты производителям ВИЭ

13 марта 2026 года предприятие перечислило производителям 1 123,5 млн. грн. за произведенную электроэнергию за май 2024 года и 7,5 млн грн по механизму рыночной премии. Платеж был произведен за счет средств, полученных от НЭК "Укрэнерго" как оплату за соответствующую услугу мая 2024 года в соответствии с положениями закона №4777-ІХ. Общий уровень расчетов за этот период составляет 78,4%.

Кроме того, 16 марта 2026 года "Гарантированный покупатель" произвел выплату производителям ВИЭ за первые 10 дней марта 2026 года на сумму 583,1 млн грн.

Этот платеж произведен за счет средств, полученных от торговой деятельности предприятия за первую декаду марта текущего года. Общий уровень расчетов за этот период составляет 50,9%.

Справочно

"Гарантированный покупатель" – предприятие, выступающее посредником на рынке электроэнергии, обеспечивает выкуп электроэнергии от производителей (особенно "зеленых" станций) по "зеленому тарифу" и поставляет ее для населения и других потребителей, чтобы поддерживать развитие возобновляемой энергетики и стабильность энергосистемы.

Автор:
Ольга Опенько