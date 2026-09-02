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Сообщества, новые зоны и более быстрые разрешения: как изменится развитие ВИЭ в Украине
Верховная Рада приняла в целом законопроект о стимулировании использования энергии из возобновляемых источников. Документ предусматривает упрощение разрешительных процедур для проектов ВИЭ, создание специальных зон для их развития и введение правового регулирования энергетических сообществ.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.
Украина приближает ВИЭ к стандартам ЕС
Документ предусматривает:
- упрощение и ускорение разрешительных процедур для проектов в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в соответствии с европейскими стандартами;
- правовое регулирование энергетических сообществ и создание механизмов для реализации общих проектов и схем поддержки с государствами ЕС и сторонами Энергетического сообщества;
- создание специальных зон по развитию возобновляемой энергетики, установок хранения энергии и сетевой инфраструктуры;
- определение методологии расчета доли энергии по ВИЭ и формирование национального целевого показателя.
Принятие законопроекта является одной из мер в рамках программы Ukraine Facility .
Новые правила должны способствовать развитию проектов возобновляемой энергетики в Украине и дальнейшему приближению украинского энергетического законодательства к нормам Европейского Союза.