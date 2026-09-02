Сообщества, новые зоны и более быстрые разрешения: как изменится развитие ВИЭ в Украине

Верховная Рада приняла в целом законопроект о стимулировании использования энергии из возобновляемых источников. Документ предусматривает упрощение разрешительных процедур для проектов ВИЭ, создание специальных зон для их развития и введение правового регулирования энергетических сообществ.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.

Украина приближает ВИЭ к стандартам ЕС

Документ предусматривает:

упрощение и ускорение разрешительных процедур для проектов в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в соответствии с европейскими стандартами;

правовое регулирование энергетических сообществ и создание механизмов для реализации общих проектов и схем поддержки с государствами ЕС и сторонами Энергетического сообщества;

создание специальных зон по развитию возобновляемой энергетики, установок хранения энергии и сетевой инфраструктуры;

определение методологии расчета доли энергии по ВИЭ и формирование национального целевого показателя.

Принятие законопроекта является одной из мер в рамках программы Ukraine Facility .

Новые правила должны способствовать развитию проектов возобновляемой энергетики в Украине и дальнейшему приближению украинского энергетического законодательства к нормам Европейского Союза.