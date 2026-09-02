UA
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,46

--0,07

EUR

51,54

--0,10

Наличный курс:

USD

44,83

44,72

EUR

52,00

51,83

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации

Сообщества, новые зоны и более быстрые разрешения: как изменится развитие ВИЭ в Украине

энергетика
Развитие ВИЭ по правилам ЕС / Depositphotos

Верховная Рада приняла в целом законопроект о стимулировании использования энергии из возобновляемых источников. Документ предусматривает упрощение разрешительных процедур для проектов ВИЭ, создание специальных зон для их развития и введение правового регулирования энергетических сообществ.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.

Украина приближает ВИЭ к стандартам ЕС

Документ предусматривает:

  • упрощение и ускорение разрешительных процедур для проектов в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в соответствии с европейскими стандартами;
  • правовое регулирование энергетических сообществ и создание механизмов для реализации общих проектов и схем поддержки с государствами ЕС и сторонами Энергетического сообщества;
  • создание специальных зон по развитию возобновляемой энергетики, установок хранения энергии и сетевой инфраструктуры;
  • определение методологии расчета доли энергии по ВИЭ и формирование национального целевого показателя.

Принятие законопроекта является одной из мер в рамках программы Ukraine Facility .

Новые правила должны способствовать развитию проектов возобновляемой энергетики в Украине и дальнейшему приближению украинского энергетического законодательства к нормам Европейского Союза.

Автор:
Ольга Опенько

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности