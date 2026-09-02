В Киеве частично ограничат движение по Европейской площади: что известно о ремонте

С 3 по 6 сентября в Киеве будут частично ограничивать движение по Европейской площади в Шевченковском районе. Ограничения связаны с текущим ремонтом проезжей части на участке от Крещатика до Владимирского спуска. Работы будут выполняться поэтапно, без полного перекрытия дороги.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Ремонт в центре столицы

Ограничения связаны с текущим ремонтом проезжей части. Работники Шевченковского дорожно-эксплуатационного управления будут ремонтировать участок Европейской площади от улицы Крещатик до Владимирского спуска.

Работы будут выполняться поэтапно, поэтому полностью перекрывать движение транспорта не планируется.

«Киевавтодор» просит водителей учитывать временные ограничения при планировании маршрутов и извиняется за возможные неудобства.

Фото: КГГА

Напомним, в Киеве в ближайшее время изменят схему движения пешеходов вокруг Бессарабской площади. Шесть новых наземных переходов продублируют подземные, а еще два перехода реконструируют.