У Києві частково обмежать рух Європейською площею: що відомо про ремонт

Із 3 до 6 вересня в Києві частково обмежуватимуть рух Європейською площею у Шевченківському районі. Обмеження пов’язані з поточним ремонтом проїжджої частини на ділянці від Хрещатика до Володимирського узвозу. Роботи виконуватимуть поетапно, без повного перекриття дороги.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба КМДА.

Ремонт у центрі столиці

Обмеження пов’язані з поточним ремонтом проїжджої частини. Працівники Шевченківського шляхово-експлуатаційного управління ремонтуватимуть ділянку Європейської площі від вулиці Хрещатик до Володимирського узвозу.

Роботи виконуватимуть поетапно, тому повністю перекривати рух транспорту не планують.

«Київавтодор» просить водіїв враховувати тимчасові обмеження під час планування маршрутів та перепрошує за можливі незручності.

Фото: КМДА

Нагадаємо, у Києві найближчим часом змінять схему руху пішоходів навколо Бессарабської площі. Шість нових наземних переходів продублюють підземні, а ще два наявні переходи реконструюють.