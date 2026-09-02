Росія знайшла новий маршрут для підсанкційних товарів через Мальдіви

Росія використовує міжнародний аеропорт Велана в Мале на Мальдівах як один із каналів постачання підсанкційних товарів, зокрема авіаційних деталей та електронних компонентів.

Як пише Dilo, про це інформує The Wall Street Journal.

Новий маршрут обходу санкцій

За даними видання, йдеться про товари на сотні мільйонів доларів. Частина цієї продукції має подвійне призначення - її можуть використовувати як у цивільній сфері, так і у військовій галузі.

Вантажні приміщення аеропорту Мале регулярно приймають партії авіаційних запчастин, електроніки та інших товарів, експорт яких до Росії обмежений західними санкціями.

За інформацією WSJ, "Аерофлот" щодня виконує комерційні рейси до Мале. Після прибуття літака місцеві посередники, які співпрацюють із пов’язаними з Росією логістичними компаніями, допомагають оформити вантажі, що надходять зі США, Європи та Китаю.

Після митного оформлення товари завантажують на літаки "Аерофлоту". Приблизно через дві години рейси вирушають назад до Москви вже з вантажами, до складу яких входять підсанкційні товари.

Після доставки до Росії частину продукції, за даними видання, можуть отримувати компанії та організації, які перебувають під санкціями. Серед них називають авіакомпанію S7 Airlines та її структури з технічного обслуговування.

Для російських авіаперевізників такі канали є важливими через труднощі з придбанням запасних частин для літаків, які використовуються в умовах західних санкцій.

Водночас обсяги постачання через Мальдіви залишаються відносно невеликими порівняно з основними маршрутами обходу санкцій Росією.

За оцінками WSJ, найбільшими каналами залишаються Китай, Туреччина та Об’єднані Арабські Емірати. На ці три країни разом припадає близько $15 млрд обмеженого імпорту до Росії щороку.

Водночас використання Мальдівів як транзитного пункту демонструє, наскільки широко Росія шукає альтернативні маршрути для отримання товарів, доступ до яких їй обмежили західні санкції.

Як зазначає видання, раніше про такий канал постачання через Мальдіви публічно не повідомлялося.

Уряд Мальдівів та компанія Maldives Airports Company, яка управляє аеропортом, не відповіли на запити WSJ щодо коментарів.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп підтримає ухвалення двопартійного законопроєкту про вторинні санкції проти Росії, ініціатором якого був покійний сенатор Ліндсі Грем.

Ще наприкінці минулого року до Сенату США внесли двопартійний законопроєкт, який передбачає санкції за купівлю або сприяння імпорту нафти та нафтопродуктів з Росії.

Пакет санкцій відкриє Трампу шлях до введення високих мит на імпорт з країн, які купують російську нафту, уран та природний газ, з метою подальшого ослаблення Москви на тлі її війни з Україною.