Россия нашла новый маршрут для подсанкционных товаров через Мальдивы

Россия использует международный аэропорт Велана в Мале на Мальдивах как один из каналов поставок подсанкционных товаров, в том числе авиационных деталей и электронных компонентов.

Как пишет Dilo, об этом информирует The Wall Street Journal.

Новый маршрут обхода санкций

По данным издания, речь идет о товарах на сотни миллионов долларов. Часть этой продукции имеет двойное предназначение – ее могут использовать как в гражданской сфере, так и в военной отрасли.

Грузовые помещения аэропорта Мале регулярно принимают партии авиационных запчастей, электроники и других товаров, экспорт которых в Россию ограничен западными санкциями.

По информации WSJ, "Аэрофлот" ежедневно выполняет коммерческие рейсы в Мале. По прибытии самолета местные посредники, сотрудничающие с связанными с Россией логистическими компаниями, помогают оформить поступающие из США, Европы и Китая грузы.

После таможенного оформления товары загружают на самолеты "Аэрофлота". Приблизительно через два часа рейсы отправляются обратно в Москву уже с грузами, в состав которых входят подсанкционные товары.

После доставки в Россию часть продукции, по данным издания, могут получать компании и находящиеся под санкциями организации. Среди них называют авиакомпанию S7 Airlines и ее структуры по техническому обслуживанию.

Для российских авиаперевозчиков такие каналы важны из-за трудностей с приобретением запасных частей для самолетов, которые используются в условиях западных санкций.

В то же время объемы поставок через Мальдивы остаются относительно небольшими по сравнению с основными маршрутами обхода санкций по России.

По оценкам WSJ, самыми большими каналами остаются Китай, Турция и Объединенные Арабские Эмираты. На эти три страны вместе приходится около $15 млрд ограниченного импорта в Россию каждый год.

В то же время использование Мальдив как транзитного пункта демонстрирует, насколько широко Россия ищет альтернативные маршруты для получения товаров, доступ к которым ей ограничили западные санкции.

Как отмечает издание, ранее о таком канале поставок через Мальдивы публично не сообщалось.

Правительство Мальдив и компания Maldives Airports Company, управляющая аэропортом, не ответили на запросы WSJ относительно комментариев.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп поддержит принятие двухпартийного законопроекта о вторичных санкциях против России, инициатором которого был усопший сенатор Линдси Грэм.

Еще в конце прошлого года в Сенат США внесли двухпартийный законопроект, предусматривающий санкции за покупку или содействие импорту нефти и нефтепродуктов из России.

Пакет санкций откроет Трампу путь к введению высоких пошлин на импорт из стран, покупающих российскую нефть, уран и природный газ с целью дальнейшего ослабления Москвы на фоне ее войны с Украиной.