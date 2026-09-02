Законопроект об "адских" санкциях против России оказался под угрозой провала

Законопроект о санкциях против торговых партнеров России, который Сенат США месяц назад принял в честь покойного сенатора Линдси Грэма подавляющим большинством голосов, рискует надолго забуксовать в Палате представителей из-за сопротивления демократов и нехватки энтузиазма среди республиканцев.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Politico.

Отмечается, что республиканцы не внесли законопроект в список голосований на этой неделе, а вернувшиеся в Капитолий после пятинедельного летнего перерыва ведущие члены партии не назвали его принятие приоритетом.

"Мы только что вернулись с заседания глав комитетов, и никто об этом не упоминал", - отметила в интервью глава Комитета по вопросам регламента Палаты представителей Вирджиния Фокс (республиканка из Северной Каролины).

"Я не имею представления. Никто об этом не говорит".

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон также признал, что принятие будет непростым, и не дал четкого ответа, вынесут ли законопроект на голосование.

Сторонники законопроекта в обеих палатах Конгресса утверждают, что он даст Белому дому новый рычаг давления на Россию ради завершения войны в Украине — в частности, через новые тарифные инструменты для президента Дональда Трампа. Впрочем, республиканское большинство расколото по поводу вмешательства в войну России против Украины, а часть демократов настороженно относится к предоставлению Трампа дополнительных тарифных полномочий.

Лидер меньшинства Палаты представителей Гаким Джеффрис заявил о "серьезном беспокойстве": по его словам, документ "рискует предоставить Трампу и его администрации тарифные и санкционные полномочия, которыми они, по убеждению демократов, будут злоупотреблять". Против выступают, в частности, руководители профильных комитетов по иностранным делам и налогообложению Грег Микс и Ричард Нил — они заявили, что у Трампа уже есть все необходимые полномочия для санкций против России без этого закона.

В то же время, часть ястребов-республиканцев настаивает на принятии документа до завершения предвыборной сессии.

"Считаю очень важным принять закон о санкциях. Не сделать этого - это провал", - заявил конгрессмен Дон Бэйкон.

Издание констатирует, что даже если законопроект вынесут на голосование, неизвестно, наберется ли достаточно голосов республиканцев и демократов для его принятия.

Ранее один из авторов законопроекта сенатор Ричард Блюменталь заявлял, что законопроект об "адских" санкциях против России будет принят в сентябре.

7 августа Сенат США подавляющим большинством голосов поддержал законопроект о санкции против России и Ирана. За проголосовали 86 сенаторов, против – 11. Документ предусматривает усиление экономического давления на страны, представляющие угрозу международной безопасности.

Документ предусматривает возможность введения президентом США 100-процентных вторичных пошлин против стран, продолжающих покупать российские нефть и газ. Прежде всего, это касается крупнейших импортеров российских энергоносителей, в частности Китая и Индии. Кроме этого, законопроект направлен на усиление давления на "теневой флот" России.

Законопроект об "адских" санкциях против РФ

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп поддержит принятие двухпартийного законопроекта о вторичные санкции против России, инициатором которого был усопший сенатор Линдси Грэм.

Еще в конце прошлого года в Сенат США внесли двухпартийный законопроект, предусматривающий санкции за покупку или содействие импорту нефти и нефтепродуктов из России.

Пакет санкций откроет Трампу путь к введению высоких пошлин на импорт из стран, покупающих российскую нефть, уран и природный газ с целью дальнейшего ослабления Москвы на фоне ее войны с Украиной.

Линдси Грэм и сенатор от Демократической партии Ричард Блюменталь продвигали принятие законопроекта, предусматривающего возможность введения 500% тарифа на импорт товаров из стран, покупающих российскую нефть и другие энергоресурсы. Но Трамп высказывался против его принятия.