Трамп поддержал пакет "адских санкций" против России, который продвигал сенатор Грэм

Президент США Дональд Трамп поддержит принятие двухпартийного законопроекта о вторичных санкциях против России, инициатором которого был покойный сенатор Линдси Грэм.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя Белого дома.

Трамп поддерживает пакет санкций против России

Трамп поддержал пакет санкций спустя несколько дней после неожиданной смерти Грэма. Издание предполагает, что это, по всей вероятности, облегчит путь законопроекту, над принятием которого сенатор работал годами.

Речь идет о так называемых "адских санкциях", предусматривающих 500% пошлины для стран, покупающих российские энергоносители.

"Для этого потребуются и демократы, и республиканцы в Сенате, но я надеюсь, что нам это удастся", – сказал CNN лидер большинства в Сенате Джон Тун.

Он отметил, что в последние дни жизни Грэма пакет санкций был "тем, что для него было самым важным с точки зрения достижений, и это, безусловно, станет для него невероятным наследием".

Cенатор-демократ Ричард Блюменталь, соавтор законопроекта, сообщил, что планирует обсудить с Тюном окончательную подготовку документа и сроки его рассмотрения, включая поиск нового республиканца, который займет место Грэма как его "соавтора".

Что в документе

Еще в конце прошлого года в Сенат США внесли двухпартийный законопроект, предусматривающий санкции за покупку или содействие импорту нефти и нефтепродуктов из России.

Пакет санкций откроет Трампу путь к введению высоких пошлин на импорт из стран, покупающих российскую нефть, уран и природный газ с целью дальнейшего ослабления Москвы на фоне ее войны с Украиной.

"Быстрое принятие этого законопроекта в память о сенаторе Грэме следует рассматривать как достойную дань уважения. Именно об этом мы и говорили, когда я последний раз общался с ним в выходные", - рассказал Блюменталь.

Внезапная смерть сенатора Грэма

За несколько дней до смерти Грэм посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и заявил, что согласовал санкционный пакет с администрацией Трампа.

Сенатор скончался 11 июля в своем доме на Капитолийском холме после непродолжительной и внезапной болезни, сообщил его офис. Согласно предварительному заключению судмедэкспертизы, причиной смерти мог стать разрыв аорты, вызванный артериосклерозом. Окончательные выводы будут сделаны после завершения дополнительных экспертиз.

Еще в прошлом году Линдси Грэм заявлял, что Дональд Трамп фактически "дал зеленый свет" законопроекту. Сам Трамп также говорил, что не возражает против его продвижения в Конгрессе.

Однако в последние месяцы работа над документом существенно замедлилась из-за отсутствия открытой поддержки со стороны президента и попытки Белого дома изменить его текст.

Ранее Линдси Грэм и сенатор от Демократической партии Ричард Блюменталь продвигали принятие законопроекта, предусматривающего возможность введения 500% тарифа на импорт товаров из стран, покупающих российскую нефть и другие энергоресурсы. Но Трамп высказывался против его принятия.