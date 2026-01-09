Запланована подія 2

Трамп поддержал законопроект о санкциях против России

Президент США Дональд Трамп подтвердил поддержку законопроекта о санкциях против России, но подчеркнул, что сенаторы могут ввести их только с его согласия.

Как пишет Delo.ua, об этом глава Белого дома заявил в интервью для Fox News, передает "Интерфакс-Украина".

Отвечая на вопрос о поддержке законопроекта по санкциям против России, Трамп отметил, что, по его мнению, около 85 сенаторов этого хотят.

"Да, они делают это только с моего согласия, и, знаете, я это поддерживаю. Надеюсь, что нам не придется его использовать. Знаете, у нас сейчас большие санкции против России", - подчеркнул президент США.

Он также обратил внимание на разницу между Россией и Украиной. Трамп подчеркнул, что, несмотря на проблемы российской экономики, Россия является значительно большим и мощным государством.

"Экономика России очень плохая, но она (страна - ИФ-У) значительно больше, чем Украина. Знаете, они гораздо больше, более мощная страна с этой точки зрения", — убежден Трамп.

Он также упомянул ситуацию с захваченными США российскими танкерами.

"Владимир Путин это сделал, мы действительно вывели этот танкер под российским флагом. Мы вместе с Великобританией, действительно уничтожили этот российский танкер с флагом… Российские корабли, это была подлодка и эсминец. Они оба ушли очень быстро, когда мы прибыли. И мы захватили корабль, и нефть сейчас выгрузил

Накануне Трамп одобрил двухпартийный законопроект по ужесточению санкций против России, работа над которым продолжалась месяцами.

Сенат США рассмотрит законопроект о санкциях за покупку и импорт нефти из РФ

В Сенат США внесли   двухпартийный законопроект,   предусматривающий санкции за покупку или содействие импорту нефти и нефтепродуктов из России.

Документ создает правовую базу для усиления санкционного давления на нефтяные доходы РФ. В случае его принятия президент США Дональд Трамп в течение 90 дней будет обязан ввести санкции против лиц, привлеченных к импорту российской нефти. Такой список будет формировать министр финансов после консультаций с госсекретарем США.

Трамп заявлял в ноябре, что он "не против" того, что республиканцы работают над законопроектом по санкциям против стран, ведущих бизнес с Россией.

Сенатор Линдси Грэм замечал, что законопроект предоставит Трампу "больше инструментов для прекращения кровопролития в Украине" и позволит президенту США по своему усмотрению вводить вторичные санкции и пошлины против стран, продолжающих покупать дешевую российскую нефть и газ.

Агентство Reuters со ссылкой на чиновника Белого дома сообщало, что   Трамп согласился подписать законопроект   о введении санкций против стран, продолжающих сотрудничество с Россией, но только при условии, что документ будет содержать положение о его праве принимать финальное решение по любым ограничениям.

Ранее Линдси Грэм и сенатор от Демократической партии Ричард Блюменталь продвигали принятие законопроекта, предусматривающего возможность введения   500% тарифа   импорт товаров из стран, покупающих российскую нефть и другие энергоресурсы. Но Трамп высказывался против его принятия.

Автор:
Светлана Манько