Трамп дал "зеленый свет" законопроекту о санкциях против России: когда примут

Президент США Дональд Трамп одобрил двухпартийный законопроект по ужесточению санкций против России, работа над которым продолжалась месяцами.

Как пишет Delo.ua, это сообщил американский сенатор-республиканец Линдси Грэм по итогам встречи с президентом США.

Своевременное решение

"После очень продуктивной встречи с президентом Трампом, на которой мы обсудили ряд вопросов, он дал "зеленый свет" двухпартийному законопроекту о санкциях против России, над которым я работал в течение нескольких месяцев вместе с сенатором Блюменталем и многими другими", - заметил Грэм.

По его словам, это очень своевременное решение, поскольку Украина идет на уступки ради мира, а Владимир Путин продолжает убивать украинцев.

Сенатор считает, что "этот законопроект позволит президенту Трампу наказать те страны, которые покупают дешевую российскую нефть, питающую военную машину Путина".

"Этот законопроект предоставит президенту Трампу значительный рычаг влияния на такие страны, как Китай, Индия и Бразилия, чтобы стимулировать их прекратить покупать дешевую российскую нефть, которая обеспечивает финансирование кровавой расправы Путина против Украины", - подчеркнул Грэм.

Он надеется на сильную двухпартийную поддержку документа на следующей неделе.

Сенат США рассмотрит законопроект о санкциях за покупку и импорт нефти из РФ

В Сенат США внесли двухпартийный законопроект, предусматривающий санкции за покупку или содействие импорту нефти и нефтепродуктов из России.

Документ создает правовую базу для усиления санкционного давления на нефтяные доходы РФ. В случае его принятия президент США Дональд Трамп в течение 90 дней будет обязан ввести санкции против лиц, привлеченных к импорту российской нефти. Такой список будет формировать министр финансов после консультаций с госсекретарем США.

Трамп заявлял в ноябре, что он "не против" того, что республиканцы работают над законопроектом по санкциям против стран, ведущих бизнес с Россией.

Сенатор Линдси Грэм замечал, что законопроект предоставит Трампу "больше инструментов для прекращения кровопролития в Украине" и позволит президенту США по своему усмотрению вводить вторичные санкции и пошлины против стран, продолжающих покупать дешевую российскую нефть и газ.

Агентство Reuters со ссылкой на чиновника Белого дома сообщало, что Трамп согласился подписать законопроект о введении санкций против стран, продолжающих сотрудничество с Россией, но только при условии, что документ будет содержать положение о его праве принимать финальное решение по любым ограничениям.

Ранее Линдси Грэм и сенатор от Демократической партии Ричард Блюменталь продвигали принятие законопроекта, предусматривающего возможность введения 500% тарифа импорт товаров из стран, покупающих российскую нефть и другие энергоресурсы. Но Трамп высказывался против его принятия.