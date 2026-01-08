Трамп дав "зелене світло" законопроєкту про санкції проти Росії: коли ухвалять

Президент США Дональд Трамп схвалив двопартійний законопроєкт щодо посилення санкцій проти Росії, робота над яким тривала місяцями.

Як пише Delo.ua, про це повідомив американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем за підсумками зустрічі із президентом США.

Своєчасне рішення

"Після дуже продуктивної зустрічі з президентом Трампом, на якій ми обговорили низку питань, він дав "зелене світло" двопартійному законопроєкту про санкції проти Росії, над яким я працював протягом кількох місяців разом із сенатором Блюменталем та багатьма іншими", - зауважив Грем.

За його словами, це дуже "своєчасне рішення", оскільки "Україна йде на поступки заради миру, а Володимир Путін продовжує вбивати українців.

Сенатор вважає, що "цей законопроєкт дозволить президенту Трампу покарати ті країни, які купують дешеву російську нафту, що живить військову машину Путіна".

"Цей законопроєкт надасть президенту Трампу значний важіль впливу на такі країни, як Китай, Індія та Бразилія, щоб стимулювати їх припинити купувати дешеву російську нафту, яка забезпечує фінансування кривавої розправи Путіна проти України", - підкреслив Грем.

Він сподівається на сильну двопартійну підтримку документа вже наступного тижня.

Сенат США розгляне законопроєкт про санкції за купівлю та імпорт нафти з РФ

До Сенату США внесли двопартійний законопроєкт, який передбачає санкції за купівлю або сприяння імпорту нафти та нафтопродуктів з Росії.

Документ створює правову основу для посилення санкційного тиску на нафтові доходи РФ. У разі його ухвалення президент США Дональд Трамп упродовж 90 днів буде буде зобов’язаний ввести санкції проти осіб, які залучені до імпорту російської нафти. Такий перелік формуватиме міністр фінансів після консультацій з держсекретарем США.

Трамп заявляв у листопаді, що він "не проти" того, що республіканці працюють над законопроєктом щодо санкцій проти країн, які ведуть бізнес з Росією.

Сенатор Ліндсі Грем зауважував, що законопроєкт надасть Трампу "більше інструментів для припинення кровопролиття в Україні" і дозволить президентові США на власний розсуд запроваджувати вторинні санкції та мита проти країн, які продовжують купувати дешеву російську нафту та газ.

Агенство Reuters з посиланням на високопосадовця Білого дому повідомляло, що Трамп погодився підписати законопроєкт про запровадження санкцій проти країн, які продовжують співпрацю з Росією, але лише за умови, що документ міститиме положення про його право ухвалювати фінальне рішення щодо будь-яких обмежень.

Раніше Ліндсі Грем та сенатор від Демократичної партії Річард Блюменталь просували ухвалення законопроєкту, який передбачає можливість запровадження 500% тарифу на імпорт товарів з країн, що купують російську нафту та інші енергоресурси. Але Трамп висловлювався проти його ухвалення.