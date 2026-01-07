Понад дві тисячі заправок "Лукойлу" у Європі та Азії можуть перейти під контроль США

Американська енергетична корпорація Chevron та інвестиційна група Quantum Capital Group об’єднали зусилля для масштабного викупу іноземних активів підсанкційної російської компанії “Лукойл”.

Як пише Delo.ua, про це інформує Financial Times з посиланням на джерела.

За інформацією джерел, тендер охоплює повний портфель активів за межами РФ, включаючи видобувні потужності, нафтопереробні заводи та мережу з понад 2 000 АЗС у Європі, Азії та на Близькому Сході.

У разі успіху сторони планують розділити майно загальною вартістю близько 22 мільярдів доларів між собою для тривалого управління.

Стратегічні інтереси

Заявка Quantum, подана у партнерстві з лондонською компанією Artemis Energy, отримала попереднє схвалення від високопосадовців уряду США.

Для Chevron угода є особливо привабливою через можливість отримати 5-відсоткову частку "Лукойлу" у великому казахстанському родовищі Тенгіз, де американський гігант уже є провідним оператором.

Боротьба за спадщину

Процес продажу іноземного бізнесу "Лукойлу" активізувався після того, як у листопаді Міністерство фінансів США заблокувало аналогічну угоду зі швейцарським трейдером Gunvor, назвавши компанію "маріонеткою Кремля".

Наразі Chevron та Quantum конкурують із такими потужними гравцями, як Carlyle та конгломерат IHC з Абу-Дабі.

Хоча Міністерство фінансів надало дозвіл на переговори до 17 січня, фінальне рішення залишається за президентом Трампом, який має фактичне право вето на будь-яку угоду, що стосується переходу права власності на ці критично важливі активи.

Санкції США проти "Лукойлу"

22 жовтня США запровадили санкції проти двох найбільших нафтокомпаній Росії "Роснефть" та "Лукойл".

Також обмеження поширюються на їхні дочірні підприємства. Всі компанії, де частка "Роснефти" або "Лукойлу" становить 50% і більше, автоматично підпадають під санкції.

Крім того, Велика Британія запровадила новий пакет санкцій проти російських нафтових компаній "Лукойл" і "Роснефть".