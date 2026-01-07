Более двух тысяч заправок "Лукойла" в Европе и Азии могут перейти под контроль США

Американская энергетическая корпорация Chevron и инвестиционная группа Quantum Capital Group объединили усилия по масштабному выкупу иностранных активов подсанкционной российской компании "Лукойл".

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Financial Times со ссылкой на источники.

По информации источников, тендер охватывает полный портфель активов за пределами РФ, включая добывающие мощности, нефтеперерабатывающие заводы и сеть более 2 000 АЗС в Европе, Азии и на Ближнем Востоке.

В случае успеха стороны планируют разделить имущество общей стоимостью около 22 миллиарда долларов между собой для длительного управления.

Стратегические интересы

Заявка Quantum, поданная в партнерстве с лондонской компанией Artemis Energy, получила предварительное одобрение от чиновников правительства США.

Для Chevron сделка особенно привлекательна из-за возможности получить 5-процентную долю "Лукойла" в большом казахстанском месторождении Тенгиз, где американский гигант уже является ведущим оператором.

Борьба за наследство

Процесс продажи иностранного бизнеса "Лукойлу" активизировался после того, как в ноябре Министерство финансов США заблокировало аналогичное соглашение со швейцарским трейдером Gunvor, назвав компанию "марионеткой Кремля".

В настоящее время Chevron и Quantum конкурируют с такими мощными игроками, как Carlyle и конгломерат IHC из Абу-Даби.

Хотя Министерство финансов разрешило переговоры до 17 января, финальное решение остается за президентом Трампом, который имеет фактическое право вето на любое соглашение, касающееся перехода права собственности на эти критически важные активы.

Санкции США против "Лукойла"

22 октября США ввели санкции против двух крупнейших нефтекомпаний России "Роснефть" и "ЛУКойл".

Также ограничения распространяются на их дочерние предприятия. Все компании, где доля "Роснефти" или "Лукойла" составляет 50% и более, автоматически подпадают под санкции.

Кроме того, Великобритания ввела новый пакет санкций против российских нефтяных компаний "ЛУКойл" и "Роснефть".