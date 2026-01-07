Запланована подія 2

Доходы РФ от экспорта нефти упали до минимума за последние три года

добыча нефти
Стоимость российского экспорта сырой нефти самая низкая с февраля 2022 года / Shutterstock

Экспорт сырой нефти из России резко упал в последние недели 2025 года и в начале 2026-го, опустившись до самого низкого уровня с момента полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

Согласно данным отслеживания судов, собранных агентством, Россия отгружала 3,43 миллиона баррелей в день в течение четырех недель до 4 января. Это примерно на 440 000 баррелей в сутки меньше, чем за аналогичный период до 21 декабря.

В то же время цены на российскую нефть.   значительно упали после санкций США против двух крупнейших экспортеров РФ – "Роснефти" и "Лукойла" в октябре.

Сырая нефть российской марки Urals торгуется ниже 35 долларов за баррель, что составляет около 60% от цены по состоянию на 1 октября.

Экспортные цены на российскую нефть марки Urals упали примерно на 1,10 доллара за баррель до 36,69 доллара и 34,82 доллара соответственно.

Цена на сырую нефть марки ESPO снизилась на 0,90 доллара до среднего показателя 47,55 доллара за баррель.

В среднем за четыре недели валовая стоимость экспорта нефти РФ упала до 960 миллионов долларов в неделю в течение 28 дней до 4 января, что на 10% меньше, чем показатель за период до 28 декабря.

Bloomberg констатирует, что доходы Кремля от экспорта нефти упали до самого низкого уровня, по крайней мере, с начала вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Напомним, по данным независимого ценового агентства Argus Media, по состоянию на конец декабря 2025 цена на российскую нефть Urals в портах Балтийского моря упала до $34,82 за баррель, а в Черном море — до рекордных $33,17.

Автор:
Светлана Манько