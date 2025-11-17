США готовят законопроект о санкциях против стран, ведущих бизнес с Россией – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что республиканцы работают над законопроектом, предусматривающим санкции против любой страны, ведущей бизнес с Россией.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

"Я слышал, что они (республиканские конгрессмены - Ред.) занимаются этим, и меня это устраивает. Они принимают законы, то есть республиканцы вносят очень жесткий законопроект - он вводит санкции и так далее против любой страны, ведущей бизнес с Россией. Они могут добавить к этому и Иран, как вы знаете."

Он добавил, что на любую страну, ведущую бизнес с Россией, будут наложены очень строгие санкции.

Ранее сообщалось, что подобный законопроект подали сенаторы Линдси Грэм от Республиканской партии и Ричард Блюменталь от Демократической партии. Он предполагает введение 500% тарифа на импорт товаров из стран, покупающих российскую нефть и другие энергоресурсы.

Но Трамп высказывался против его принятия.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что Вашингтон готов ужесточить санкции против России с целью давления на российскую экономику, однако поддержать это должна и Европа. Он замечал, что если Вашингтон и ЕС смогут вмешаться и ввести больше соответствующих санкций – "российская экономика будет в полном коллапсе, и это усадит президента России Владимира Путина за стол переговоров.

Усиление давления на РФ

Reuters сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа разработала пакет дополнительных санкций против России, которые могут затронуть банковский сектор и нефтяную инфраструктуру, но сначала хочет, чтобы новые ограничения ввели союзники с ЕС.

Пока не ясно, реализует ли Вашингтон эти шаги в ближайшее время, но Трамп 22 октября впервые от своего возвращения к власти в январе ввел санкции против России.

Эти ограничения были направлены против нефтяных компаний "ЛУКойл" и "Роснефть".