Трамп планирует ввести дополнительные санкции против ключевых секторов экономики России

Администрация президента США Дональда Трампа разработала пакет дополнительных санкций против России, которые могут затронуть банковский сектор и нефтяную инфраструктуру, но сначала хочет, чтобы новые ограничения ввели союзники с ЕС.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Санкции против ключевых секторов экономики РФ

По словам двух американских чиновников, Вашингтон готов действовать, если президент РФ Владимир Путин продолжит затягивать с прекращением войны против Украины. В то же время США ожидают, что Евросоюз также усилит экономическое давление на Москву.

Часть подготовленных США ограничений будет направлена на российский банковский сектор и инфраструктуру, связанную с поставкой нефти на мировые рынки.

Американские чиновники также сообщили своим европейским коллегам, что поддерживают использование ЕС замороженных российских активов для закупки американского вооружения для Киева, и ведут внутренние дискуссии о возможности привлечения находящихся в США российских активов для поддержки военных усилий Украины.

Один высокопоставленный представитель США заявил Reuters, что хотел бы, чтобы следующий большой шаг против России сделали именно европейские союзники — это могут быть дополнительные санкции или новые пошлины.

"На прошлой неделе украинские представители предложили США новые санкционные инициативы. Среди конкретных предложений — меры по полному отключению всех российских банков от долларовой системы взаиморасчетов с США. Однако неизвестно, насколько серьезно в Вашингтоне рассматривают эти предложения", — сообщил источник, осведомленный с этими.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что Вашингтон готов ужесточить санкции против России с целью давления на российскую экономику, однако поддержать это должна и Европа. Он замечал, что если Вашингтон и ЕС смогут вмешаться и ввести больше соответствующих санкций – "российская экономика будет в полном коллапсе, и это усадит президента России Владимира Путина за стол переговоров.

Между тем Сенат США также активизировал работу — несколько сенаторов возобновили усилия, чтобы продвинуть долговременно остававшийся заблокированным двухпартийный законопроект о санкциях.

По словам источника, знакомого с внутренними процессами в администрации Белого дома, Трамп открыт для поддержки этого документа, но вряд ли сделает это уже в этом месяце.

Усиление давления на РФ

Reuters пишет, что хотя непонятно, реализует ли Вашингтон эти шаги в ближайшее время, это свидетельствует о наличии в Белом доме четко разработанных инструментов для дальнейшего усиления давления после того, как Трамп 22 октября впервые от своего возвращения к власти в январе ввел санкции против России.

Эти ограничения были направлены против нефтяных компаний "ЛУКойл" и "Роснефть".

Они повлекли за собой рост мировых цен на нефть более чем на два доллара за баррель и заставили крупных китайских и индийских покупателей российской нефти искать альтернативные источники поставок.

Трамп позиционирует себя как миротворца на мировой арене, однако признал, что попытка завершить более чем трехлетнюю войну России против Украины оказалась сложнее, чем он ожидал.

Другой источник, знакомый с внутренней политикой администрации, сообщил, что Трамп, вероятно, сделает паузу на несколько недель, чтобы оценить реакцию России на объявленные в среду санкции.