Трамп планує запровадити додаткові санкції проти ключових секторів економіки Росії

Адміністрація президента США Дональда Трампа розробила пакет додаткових санкцій проти Росії, які можуть торкнутися банківського сектору та нафтової інфраструктури, але спершу хоче, щоб нові обмеження запровадили союзники з ЄС.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Санкції проти ключових секторів економіки РФ

За словами двох американських чиновників, Вашингтон готовий діяти, якщо президент РФ Володимир Путін продовжить затягувати з припиненням війни проти України. Водночас США очікують, що Євросоюз також посилить економічний тиск на Москву.

Частина підготовлених США обмежень буде спрямована на російський банківський сектор і на інфраструктуру, пов’язану з постачанням нафти на світові ринки.

Американські чиновники також повідомили своїм європейським колегам, що підтримують використання ЄС заморожених російських активів для закупівлі американського озброєння для Києва, і ведуть внутрішні дискусії про можливість залучення російських активів, що перебувають у США, для підтримки воєнних зусиль України.

Один високопоставлений представник США заявив Reuters, що хотів би, аби наступний великий крок проти Росії зробили саме європейські союзники — це можуть бути додаткові санкції або нові мита.

"Минулого тижня українські представники запропонували США нові санкційні ініціативи. Серед конкретних пропозицій — заходи з повного відключення всіх російських банків від доларової системи взаєморозрахунків зі США. Однак наразі невідомо, наскільки серйозно у Вашингтоні розглядають ці пропозиції", — повідомило джерело, обізнане з цими переговорами.

Раніше міністр фінансів США Скотт Бессент заявляв, що Вашингтон готовий посилити санкції проти Росії з метою тиску на російську економіку, однак підтримати це має і Європа. Він зауважував, що якщо Вашингтон та ЄС зможуть втрутитися та запровадити більше відповідних санкцій – "російська економіка буде в повному колапсі, і це посадить президента Росії Володимира Путіна за стіл переговорів.

Тим часом Сенат США також активізував роботу — кілька сенаторів поновили зусилля, щоб просунути двопартійний законопроєкт про санкції, який тривалий час залишався заблокованим.

За словами джерела, знайомого з внутрішніми процесами в адміністрації Білого дому, Трамп відкритий до підтримки цього документу, але навряд чи зробить це вже цього місяця.

Посилення тиску на РФ

Reuters пише, що хоча наразі незрозуміло, чи Вашингтон реалізує ці кроки найближчим часом, це свідчить про наявність у Білому домі чітко розроблених інструментів для подальшого посилення тиску після того, як Трамп 22 жовтня вперше від свого повернення до влади у січні запровадив санкції проти Росії.

Ці обмеження були спрямовані проти нафтових компаній "Лукойл" і "Роснєфть".

Вони спричинили зростання світових цін на нафту більш ніж на два долари за барель і змусили великих китайських та індійських покупців російської нафти шукати альтернативні джерела постачання.

Трамп позиціонує себе як миротворця на світовій арені, однак визнав, що спроба завершити понад трирічну війну Росії проти України виявилася складнішою, ніж він очікував.

Інше джерело, знайоме з внутрішньою політикою адміністрації, повідомило, що Трамп, ймовірно, зробить паузу на кілька тижнів, щоб оцінити реакцію Росії на оголошені в середу санкції.