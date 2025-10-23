Китай приостановил закупку российской нефти после санкций США против "Роснефти" и "Лукойла" — Reuters

Китайские государственные нефтяные компании приостановили морские закупки российской нефти. Это произошло после того, как США ввели санкции против крупнейших нефтяных компаний России — "Роснефти" и "Лукойла".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Как сообщили многочисленные источники агентства в области торговли, этот шаг происходит одновременно с намерением Индии – крупнейшего морского покупателя российской нефти – резко сократить импорт сырой нефти из России, чтобы обеспечить исполнение расширенных санкций США, введенных в связи с вторжением Кремля в Украину.

Давление на доходы Москвы

Резкое падение спроса со стороны двух крупнейших мировых потребителей российской нефти создаст значительную нагрузку на доходы Москвы от экспорта нефти. Ожидается, что ведущие мировые импортеры начнут искать альтернативные поставки, что, вероятно, приведет к повышению мировых цен на несанкционированную нефть.

Беспокойство по поводу санкций заставило крупных китайских игроков, включая PetroChina, Sinopec, CNOOC и Zhenhua Oil, воздержаться от торговли российской морской нефтью по крайней мере в краткосрочной перспективе.

Торговое подразделение Sinopec, Unipec, прекратило покупку российской нефти еще на прошлой неделе после введения дополнительных санкций Великобританией.

Объемы закупок и независимые НПЗ

Хотя общий морской импорт российской нефти Китаем составляет около 1,4 миллиона баррелей в сутки, большинство этих объемов приходится на независимые нефтеперерабатывающие заводы, известные как "чайники".

По оценкам Vortexa Analytics, китайские государственные фирмы покупали менее 250 000 баррелей в сутки за первые девять месяцев 2025 года. Консалтинговая компания Energy Aspects оценивает этот показатель в 500 000 баррелей в сутки.

Трейдеры отмечают, что "Роснефть" и "Лукойл" продают значительную часть своей нефти Китаю через посредников, а не непосредственно покупателям. Независимые нефтеперерабатывающие заводы, вероятно, также временно приостановят закупки, чтобы оценить влияние санкций, хотя намерены продолжить торговлю.

Поиск альтернатив

На фоне сокращения спроса ожидается, что Индия и Китай обратятся другим поставщикам, что приведет к росту цен на нефть с Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

Китай продолжает импортировать примерно 900 000 баррелей российской нефти в сутки по трубопроводу, и этот поток полностью поступает в PetroChina. По оценкам трейдеров, на эти поставки санкции, вероятно, окажут минимальное влияние.

Напомним, США ввело санкции против двух крупнейших нефтекомпаний России "Роснефть" и "Лукойл" из-за неготовности Москвы к завершению войны в Украине. Как отметили в Минфине США, ограничения должны подорвать способность РФ получать доходы для продолжения войны, в первую очередь из-за энергетической отрасли. В ведомстве подчеркнули, что мир возможен только при условии искреннего участия России в переговорах.